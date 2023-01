Der erste elektrische Jeep kann bestellt werden

Stellantis ist auf dem Weg zu einem Anbieter für rein elektrische Modelle und da ziehen aktuell alle Marken mit. Auch Jeep ist dabei und bietet mit dem Avenger das erste Elektroauto der Marke an. Wer möchte, der kann diesen ab jetzt bestellen.

Vor ein paar Wochen wurde schon eine 1st Edition angeboten und ab sofort kann man im Konfigurator auf der Webseite von Jeep die Basisversion auswählen. Dazu kommen noch die drei Ausstattungsvarianten: Longitude, Altitude und Summit.

Die Basis startet bei 37.000 Euro, die beste Variante kommt dann aber schon auf 43.500 Euro und bietet so ziemlich alles, was man zusätzlich buchen kann. Man ist also mit unter 45.000 Euro dabei und bekommt das Komplettpaket beim Avenger.

Der Jeep Avenger besitzt eine Reichweite von 408 km nach WLTP-Messwert und kann mit 100 kW am Schnelllader laden. An der Wallbox gibt es 11 kW und ich habe kein Upgrade für 22 kW gefunden. Alle Versionen haben 115 KW (156 PS, Frontantrieb).

Das sind jetzt keine unbekannten Werte bei Stellantis, am Ende ist das die Basis eines elektrischen Opel Mokka oder Peugeot 208. Solide, aber eben noch keine reine Elektro-Plattform, das wird bei Stellantis erst 2025 in dieser Klasse kommen.

Ich konnte übrigens nicht herausfinden, ob das jetzt noch Android Automotive ist, was man beim Infotainment nutzt, denn der Jeep Avenger hätte den Anfang mit dem OS von Google machen sollen, doch Stellantis hat sich dann doch gegen das OS entschieden. Falls, dann hat man so ziemlich alles von Google herausgeworfen.

