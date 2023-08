Laden beim Einkaufen: Netto Deutschland eröffnet erste Elektroauto-Ladestationen

Netto Deutschland und die Vattenfall Smarter Living GmbH haben Ende August 2023 die ersten drei Netto-Standorte in Berlin mit PKW-Ladestationen ausgestattet.

Diese befinden sich auf den Parkplätzen der Märkte in der Erich-Weinert-Straße 95, in der Stahlheimer Straße 31 in Berlin-Prenzlauer Berg sowie Am Gehrensee 2 in Berlin-Hohenschönhausen. Jeder Standort verfügt über mindestens zwei öffentlich zugängliche Ladepunkte.

Darüber hinaus befinden sich sieben weitere Ladestationen in Greifswald, Oberkrämer und anderen Orten im Bau. In den Jahren 2023 und 2024 sollen insgesamt rund 460 Ladesäulen mit 920 Ladepunkten auf den Parkplätzen von rund 270 Netto-Filialen installiert werden. Diese Ladesäulen werden mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben.

Die Kooperation zwischen Netto Deutschland und Vattenfall sieht den Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur mit bis zu 180 KW- und 360 KW-Ladesäulen vor. Den Anfang machen die Parkplätze der Netto-eigenen Immobilien. Der Betrieb der Ladesäulen erfolgt durch den Vertragspartner Vattenfall.

-->