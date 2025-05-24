Tapo H500 mit Matter: Zentrale Steuerung für Kameras und Sensoren
Die Tapo H500 ist eine neue Smart-Home-Zentrale von TP-Link. Sie ermöglicht die Steuerung und Verwaltung von bis zu 16 Überwachungskameras und 64 Sensoren.
Sie dient als zentrale Schnittstelle für verschiedene smarte Sicherheits- und Steuerungskomponenten im Haushalt. Über eine App oder optional über einen angeschlossenen Bildschirm bietet die Box einen zentralisierten Zugriff auf Kamerabilder. Zusätzlich stattet sie ältere Tapo-Kameras ohne KI mit intelligenten Funktionen aus, indem sie Analyseaufgaben zentral übernimmt.
Ein besonderes Merkmal ist, dass keine Cloud-Abonnements oder separate Speicherkarten für jede Kamera erforderlich sind. Die H500 speichert die Daten lokal – entweder auf einem integrierten 16-GB-Speicher oder auf einer nachrüstbaren Festplatte mit bis zu 16 TB.
Dabei wird laut Tapo auf Verschlüsselung zur Absicherung der Daten geachtet. KI-Funktionen wie Gesichtserkennung und Ereignisfilterung sollen die Sicherheit erhöhen und Fehlalarme reduzieren.
Erweiterte Funktionen und eine Universalfernbedienung
Die HomeBase unterstützt den offenen Matter-Standard sowie ONVIF und ermöglicht somit die Integration von Geräten unterschiedlicher Hersteller. Über die eingebaute Zwei-Wege-Audiokommunikation kann direkt mit Personen vor der Kamera interagiert werden. Zudem ist ein 110 dB starker Alarm integriert. Die Einrichtung erfolgt kabellos, sofern die Geräte WLAN-fähig sind; alternativ ist auch eine LAN-Verbindung möglich.
Ergänzend zur H500 wurde auch die smarte Universalfernbedienung H110 mit Infrarot-Funktionalität vorgestellt. Sie ermöglicht die zentrale Steuerung und Automatisierung zahlreicher Haushaltsgeräte, wie beispielsweise Klimaanlagen oder Fernseher. Der H110 ist Matter-kompatibel, unterstützt Sprachsteuerung und arbeitet mit der Tapo-App sowie Sensoren zur Erstellung automatisierter Abläufe.
Beide Geräte sind ab sofort erhältlich: die H500 zum Preis von 129,90 Euro und der H110 zum Preis von 24,90 Euro.
Tapo H500 im Überblick
- Verbindung mit bis zu 16 Kameras und 64 Sensoren
- Lokaler Speicher: 16 GB eMMC, erweiterbar (ein Schacht) via 2.5″-SATA-HDD/-SSD auf bis zu 16 TB
- Netzwerk: 2,4 GHz + 5 GHz Wi-Fi / Ethernet + Sub-1GHz (863,35 MHz, 864,35 MHz, 868,35 MHz)
- Verschlüsselung: 128-bit AES mit SSL/TLS
- Unterstützte Protokolle: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, ARP
- Anschlüsse: 1x HDMl, 1 x LAN, 1 x USB-A für Datentransfer, 1x USB-C zum Laden
- LAN: 1x 10/100 Mbps
- USB-C: 5 V / 1,5 A
- USB-A: 5 V / 0,5 A
- Bedienelemente: Reset-Button, Antwort/SYNC-Button, Ablehnen/Stumm-Button, Lautstärke erhöhen und verringern
- Alarm: 110 dB Sirene
- Abmessungen: 160,2 x 98,82 x 83,21 mm
- Packungsinhalt: Tapo H500, Befestigungsschrauben, RJ45 Ethernet-Kabel, DC-Netzteil, Schnellstartanleitung
Tapo H110 im Überblick:
- Netzwerk: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4G Hz Wi-Fi, 868 MHz, Bluetooth (nur für das Setup)
- Bedienelemente: System-LED
- Abmessungen: 79 × 79 × 32 mm
- Packungsinhalt: Tapo H110, 3M-Klebefläche, USB-C-Netzkabel, Schnellstartanleitung
in Gaming
in Schnäppchen
in Tablets
in Smart Home
in Tablets
in Smart Home
in Tarife | Update
in Provider
in Marktgeschehen
in Mobilität