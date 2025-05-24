Tapo H500 mit Matter: Zentrale Steuerung für Kameras und Sensoren

Die Tapo H500 ist eine neue Smart-Home-Zentrale von TP-Link. Sie ermöglicht die Steuerung und Verwaltung von bis zu 16 Überwachungskameras und 64 Sensoren.

Sie dient als zentrale Schnittstelle für verschiedene smarte Sicherheits- und Steuerungskomponenten im Haushalt. Über eine App oder optional über einen angeschlossenen Bildschirm bietet die Box einen zentralisierten Zugriff auf Kamerabilder. Zusätzlich stattet sie ältere Tapo-Kameras ohne KI mit intelligenten Funktionen aus, indem sie Analyseaufgaben zentral übernimmt.

Ein besonderes Merkmal ist, dass keine Cloud-Abonnements oder separate Speicherkarten für jede Kamera erforderlich sind. Die H500 speichert die Daten lokal – entweder auf einem integrierten 16-GB-Speicher oder auf einer nachrüstbaren Festplatte mit bis zu 16 TB.

Dabei wird laut Tapo auf Verschlüsselung zur Absicherung der Daten geachtet. KI-Funktionen wie Gesichtserkennung und Ereignisfilterung sollen die Sicherheit erhöhen und Fehlalarme reduzieren.

Erweiterte Funktionen und eine Universalfernbedienung

Die HomeBase unterstützt den offenen Matter-Standard sowie ONVIF und ermöglicht somit die Integration von Geräten unterschiedlicher Hersteller. Über die eingebaute Zwei-Wege-Audiokommunikation kann direkt mit Personen vor der Kamera interagiert werden. Zudem ist ein 110 dB starker Alarm integriert. Die Einrichtung erfolgt kabellos, sofern die Geräte WLAN-fähig sind; alternativ ist auch eine LAN-Verbindung möglich.

Ergänzend zur H500 wurde auch die smarte Universalfernbedienung H110 mit Infrarot-Funktionalität vorgestellt. Sie ermöglicht die zentrale Steuerung und Automatisierung zahlreicher Haushaltsgeräte, wie beispielsweise Klimaanlagen oder Fernseher. Der H110 ist Matter-kompatibel, unterstützt Sprachsteuerung und arbeitet mit der Tapo-App sowie Sensoren zur Erstellung automatisierter Abläufe.

Beide Geräte sind ab sofort erhältlich: die H500 zum Preis von 129,90 Euro und der H110 zum Preis von 24,90 Euro.

Tapo H500 im Überblick

Verbindung mit bis zu 16 Kameras und 64 Sensoren

Lokaler Speicher: 16 GB eMMC, erweiterbar (ein Schacht) via 2.5″-SATA-HDD/-SSD auf bis zu 16 TB

Netzwerk: 2,4 GHz + 5 GHz Wi-Fi / Ethernet + Sub-1GHz (863,35 MHz, 864,35 MHz, 868,35 MHz)

Verschlüsselung: 128-bit AES mit SSL/TLS

Unterstützte Protokolle: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, ARP

Anschlüsse: 1x HDMl, 1 x LAN, 1 x USB-A für Datentransfer, 1x USB-C zum Laden LAN: 1x 10/100 Mbps USB-C: 5 V / 1,5 A USB-A: 5 V / 0,5 A

Bedienelemente: Reset-Button, Antwort/SYNC-Button, Ablehnen/Stumm-Button, Lautstärke erhöhen und verringern

Alarm: 110 dB Sirene

Abmessungen: 160,2 x 98,82 x 83,21 mm

Packungsinhalt: Tapo H500, Befestigungsschrauben, RJ45 Ethernet-Kabel, DC-Netzteil, Schnellstartanleitung

Tapo H110 im Überblick:

Netzwerk: IEEE 802.11 b/g/n, 2,4G Hz Wi-Fi, 868 MHz, Bluetooth (nur für das Setup)

Bedienelemente: System-LED

Abmessungen: 79 × 79 × 32 mm

Packungsinhalt: Tapo H110, 3M-Klebefläche, USB-C-Netzkabel, Schnellstartanleitung

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.