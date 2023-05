Tears of the Kingdom: Lösungsbuch für das neue Zelda vorgestellt

Nintendo hat sich bei Beath of the Wild für Piggyback entschieden und auch beim neuen Zelda durfte man wieder das Lösungsbuch erstellen. Wer also mit Tears of the Kingdom so seine Probleme hat, der kann das passende Buch dazu kaufen.

Das Lösungsbuch für Zelda: Tears of the Kingdom gibt es einmal als Taschenbuch, welches das bekannte Cover des Spiels mitbringt, und dann gibt es eine Collectors Edition mit Hardcover, die mit 34,99 Euro allerdings nochmal 10 Euro teurer ist.

Einziger Nachteil bei diesem Lösungsbuch: Es enthält zwar die Lösungen für alle Aufgaben und Rätsel, kommt aber erst am 16. Juni. Das neue Zelda erscheint schon am 12. Mai, also diese Woche, und somit sogar über einen Monat früher. Bis zum 16. Juni findet man sicher auch alle Lösungen für Zelda ganz bequem im Internet.

So ein Lösungsbuch im Jahr 2023 ist eher etwas für Sammler und Fans. Ich finde die Zusammenarbeit mit Nintendo nicht schlecht und habe bei Breath of the Wild hin und wieder etwas nachgeschaut. Allerdings nur digital, so ein dickes Buch hatte ich in meiner Kindheit. Und eine digitale Version scheint es leider nicht zu geben.

