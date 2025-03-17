Unterhaltung

Ted Lasso kommt wieder: Staffel 4 offiziell bestätigt

Es hat sich schon mehrmals angedeutet und halt als sicher, doch am Wochenende hat Apple die Katze aus dem Sack gelassen und bestätigt, dass Ted Lasso zurück zu Apple TV+ kommt. Wann? Unklar, aber Staffel 4 dürfte erst 2026 erscheinen.

In der ersten Folge werden wir Ted Lasso wohl in seiner alten Heimat sehen, bevor es dann wieder zum AFC Richmond geht, wo er, und auch das hat sich angedeutet, ein Frauenteam aufbaut. Mehr wollte man bisher noch nicht zur Staffel verraten.

Ich bin und bleibe kein Fan von abgeschlossenen Serien, denn das verwässtert das Finale, was bei Ted Lasso ganz okay war. Bei dieser Serie, so sehr ich sie mochte, hatte ich nach drei Staffeln aber auch das Gefühl, dass es dann langsam reicht.

