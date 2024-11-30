Telefónica O2 startet neues 5G-Kernnetz für eine Million Kunden

O2 Telefónica hat einen Meilenstein in der Telekommunikationsbranche erreicht: Innerhalb von nur sechs Monaten seit Einführung des cloudbasierten 5G-Kernnetzes können eine Million Kunden in Deutschland von dieser Technologie profitieren.

Dabei setzt das Unternehmen als weltweit erster Anbieter auf eine Cloud-Infrastruktur, die gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und dem europäischen Netzwerkausrüster Nokia entwickelt wurde. Dieser Schritt markiert eine Transformation hin zu flexibleren Netzarchitekturen, die O2 Telefónica als „Netz der Zukunft“ bezeichnet.

O2 Telefónica kombiniert 5G, Cloud und Sicherheit

Das neue Kernnetz bietet zahlreiche Vorteile, die über die 5G-Funktionalität hinausgehen: Es unterstützt sowohl 5G Standalone (SA) und Nonstandalone (NSA) als auch 4G/LTE. Die Vorteile reichen von schnelleren Updates über unterbrechungsfreien Betrieb durch automatische Datenumleitung bis hin zu flexibler Skalierbarkeit.

Darüber hinaus erfüllt das Netz „höchste Sicherheitsstandards“, da alle Daten in Europa gespeichert und durch Technologien wie Confidential Computing geschützt werden, heißt es von Telefónica O2.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.