Telefónica O2 startet neues 5G-Kernnetz für eine Million Kunden
O2 Telefónica hat einen Meilenstein in der Telekommunikationsbranche erreicht: Innerhalb von nur sechs Monaten seit Einführung des cloudbasierten 5G-Kernnetzes können eine Million Kunden in Deutschland von dieser Technologie profitieren.
Dabei setzt das Unternehmen als weltweit erster Anbieter auf eine Cloud-Infrastruktur, die gemeinsam mit Amazon Web Services (AWS) und dem europäischen Netzwerkausrüster Nokia entwickelt wurde. Dieser Schritt markiert eine Transformation hin zu flexibleren Netzarchitekturen, die O2 Telefónica als „Netz der Zukunft“ bezeichnet.
O2 Telefónica kombiniert 5G, Cloud und Sicherheit
Das neue Kernnetz bietet zahlreiche Vorteile, die über die 5G-Funktionalität hinausgehen: Es unterstützt sowohl 5G Standalone (SA) und Nonstandalone (NSA) als auch 4G/LTE. Die Vorteile reichen von schnelleren Updates über unterbrechungsfreien Betrieb durch automatische Datenumleitung bis hin zu flexibler Skalierbarkeit.
Darüber hinaus erfüllt das Netz „höchste Sicherheitsstandards“, da alle Daten in Europa gespeichert und durch Technologien wie Confidential Computing geschützt werden, heißt es von Telefónica O2.
Irgendwie wird mir in dem Artikel nicht ganz klar, welche Vorteile nun vorhanden sind. Die paar dinge, die erwähnt werden, haben vorher schon ganz gut funktioniert, zumindest für mich als Endnutzer.
Es ist einfach deutlich flexibler, so wie geschrieben. Jeden Bereich des Netzes kannst du schneller und effizienter anpassen.