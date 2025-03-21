Telekom vertreibt Anio 6 Kinder-Smartwatch

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Sortiment um die Kinder-Smartwatch Anio 6, die ab sofort erhältlich ist.

Das Modell des deutschen Start-ups Anio bietet grundlegende Kommunikationsfunktionen wie Telefonie, Sprachnachrichten und Chat. Sie verfügt über Sicherheitsfunktionen wie eine Ortungsfunktion, Geofencing und einen SOS-Knopf. Auf Kamera, Spiele und Internetzugang wurde bewusst verzichtet. Außerdem werden die Nutzerdaten verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert.

Mit dem Anio 6 können bis zu 20 vordefinierte Kontakte angerufen werden. Unbekannte Anrufer werden abgeblockt. Über eine Chatfunktion können Sprachnachrichten, Emojis und – sofern das Kind lesen kann – auch Textnachrichten ausgetauscht werden. Dank eines integrierten Mobilfunkmoduls funktioniert die Uhr auch unabhängig vom Smartphone.

Es gibt auch eine GPS-Ortung in der zugehörigen App, die den Eltern den Standort ihres Kindes anzeigt. Geofences können eingerichtet werden, sodass eine Benachrichtigung erfolgt, wenn das Kind bestimmte Bereiche betritt oder verlässt. Der SOS-Button ermöglicht im Notfall die automatische Benachrichtigung von Notfallkontakten. Die Ortungsfunktion kann deaktiviert werden, sodass die Uhr nur als Telefon verwendet werden kann.

Ein Schulmodus sorgt dafür, dass die Smartwatch während des Unterrichts nicht ablenkt. Weitere Funktionen sind ein Schrittzähler, eine Stoppuhr und ein Wecker. Optisch ähnelt die Anio 6 einer klassischen Kinderuhr, ist in zwei Standardfarben erhältlich und kann individuell gestaltet werden. Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 48 Stunden. Die Uhr kostet im Telekom-Tarif „Smart Connect S“ 49,95 Euro zuzüglich einer monatlichen Grundgebühr von 9,95 Euro.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.