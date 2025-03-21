Telekom

Telekom vertreibt Anio 6 Kinder-Smartwatch

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Dl 250320 Kindersmartwatch Anio Blau

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Sortiment um die Kinder-Smartwatch Anio 6, die ab sofort erhältlich ist.

Das Modell des deutschen Start-ups Anio bietet grundlegende Kommunikationsfunktionen wie Telefonie, Sprachnachrichten und Chat. Sie verfügt über Sicherheitsfunktionen wie eine Ortungsfunktion, Geofencing und einen SOS-Knopf. Auf Kamera, Spiele und Internetzugang wurde bewusst verzichtet. Außerdem werden die Nutzerdaten verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert.

Mit dem Anio 6 können bis zu 20 vordefinierte Kontakte angerufen werden. Unbekannte Anrufer werden abgeblockt. Über eine Chatfunktion können Sprachnachrichten, Emojis und – sofern das Kind lesen kann – auch Textnachrichten ausgetauscht werden. Dank eines integrierten Mobilfunkmoduls funktioniert die Uhr auch unabhängig vom Smartphone.

Dl 250320 Kindersmartwatch Anio Rot

Es gibt auch eine GPS-Ortung in der zugehörigen App, die den Eltern den Standort ihres Kindes anzeigt. Geofences können eingerichtet werden, sodass eine Benachrichtigung erfolgt, wenn das Kind bestimmte Bereiche betritt oder verlässt. Der SOS-Button ermöglicht im Notfall die automatische Benachrichtigung von Notfallkontakten. Die Ortungsfunktion kann deaktiviert werden, sodass die Uhr nur als Telefon verwendet werden kann.

Ein Schulmodus sorgt dafür, dass die Smartwatch während des Unterrichts nicht ablenkt. Weitere Funktionen sind ein Schrittzähler, eine Stoppuhr und ein Wecker. Optisch ähnelt die Anio 6 einer klassischen Kinderuhr, ist in zwei Standardfarben erhältlich und kann individuell gestaltet werden. Die Batterielaufzeit beträgt bis zu 48 Stunden. Die Uhr kostet im Telekom-Tarif „Smart Connect S“ 49,95 Euro zuzüglich einer monatlichen Grundgebühr von 9,95 Euro.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tito 🍀
    sagt am

    Hat das Teil auch nen SIM-Slot? Stichwort „GMX Freephone“?

    Gibts ansonsten Erfahrungen dazu? Besser als XPlora?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom vertreibt Anio 6 Kinder-Smartwatch
Weitere Neuigkeiten
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones
Samsung Galaxy S24 Ultra Front
Samsung Galaxy S24: Update auf Android 16 ist da
in Firmware und OS
Das erste Spiel für die PlayStation 6 ist offiziell
in Gaming