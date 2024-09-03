Telekom: Apple TV+ mit Rabatt

Ab sofort können Telekom Magenta Kunden von einem exklusiven Angebot profitieren: Sie erhalten Apple TV+ zum Vorteilspreis von nur 6,00 Euro monatlich bei Abschluss eines 12-Monatsvertrages

Das entspricht einer Ersparnis von fast 40 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 9,99 Euro. Apple TV+ bietet zahlreiche preisgekrönte Serien, Spielfilme und Dokumentationen.

MagentaTV vereint klassisches Fernsehen und Streaming-Dienste auf einer Plattform und bietet seinen Nutzern eine Auswahl an TV-Sendern und Funktionen wie Timeshift und Replay. Unabhängig vom Internetanschluss ist MagentaTV auch im EU-Ausland nutzbar und ermöglicht das Streaming auf verschiedenen Endgeräten.

Apple TV+ by Telekom 1-Monat / 12-Monate – die Details

Die Option Apple TV+ by Telekom kostet 9,99 €/Monat.

Die Option Apple TV+ by Telekom 12M kostet 6,00 €/Monat und ab dem 13. Monat 9,99 €/Monat.

Beide Optionen sind zubuchbar zu MagentaZuhause Tarifen (nicht zu MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Surf).

Die Option Apple TV+ by Telekom 12M hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und ist nur zubuchbar zu Tarifen mit einer Vertragslaufzeit von mindestens 12 Monaten.

Die Laufzeit der Option Apple TV+ by Telekom beginnt mit Erhalt der E-Mail oder SMS zur Registrierung bei Apple TV+.

Voraussetzung für die Nutzung von Apple TV+ ist die Erstellung einer Apple ID, hierfür ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen notwendig).

Die Kündigung erfolgt gegenüber der Telekom. Bei Kündigung des MagentaZuhause Basisvertrags entfällt die Option Apple TV+ by Telekom oder Apple TV+ by Telekom 12M

