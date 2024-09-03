Telekom: Apple TV+ mit Rabatt
Ab sofort können Telekom Magenta Kunden von einem exklusiven Angebot profitieren: Sie erhalten Apple TV+ zum Vorteilspreis von nur 6,00 Euro monatlich bei Abschluss eines 12-Monatsvertrages
Das entspricht einer Ersparnis von fast 40 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 9,99 Euro. Apple TV+ bietet zahlreiche preisgekrönte Serien, Spielfilme und Dokumentationen.
MagentaTV vereint klassisches Fernsehen und Streaming-Dienste auf einer Plattform und bietet seinen Nutzern eine Auswahl an TV-Sendern und Funktionen wie Timeshift und Replay. Unabhängig vom Internetanschluss ist MagentaTV auch im EU-Ausland nutzbar und ermöglicht das Streaming auf verschiedenen Endgeräten.
Apple TV+ by Telekom 1-Monat / 12-Monate – die Details
- Die Option Apple TV+ by Telekom kostet 9,99 €/Monat.
- Die Option Apple TV+ by Telekom 12M kostet 6,00 €/Monat und ab dem 13. Monat 9,99 €/Monat.
- Beide Optionen sind zubuchbar zu MagentaZuhause Tarifen (nicht zu MagentaZuhause via Funk und MagentaZuhause Surf).
- Die Option Apple TV+ by Telekom 12M hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten und ist nur zubuchbar zu Tarifen mit einer Vertragslaufzeit von mindestens 12 Monaten.
- Die Laufzeit der Option Apple TV+ by Telekom beginnt mit Erhalt der E-Mail oder SMS zur Registrierung bei Apple TV+.
- Voraussetzung für die Nutzung von Apple TV+ ist die Erstellung einer Apple ID, hierfür ist die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen notwendig).
- Die Kündigung erfolgt gegenüber der Telekom. Bei Kündigung des MagentaZuhause Basisvertrags entfällt die Option Apple TV+ by Telekom oder Apple TV+ by Telekom 12M
Fehler melden3 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Ich hatte jetzt wiederholt schon Apple TV+ kostenlos für ein paar Monate. Ich hatte wieder nichts gefunden zu schauen. Meiner Meinung nach ist das selbst Amazon Prime Video viel, viel besser. So eine Serie wie Jack Reacher gibt es bei Apple TV+ überhaupt nicht. Alles so lauwarmes Zeugs, dass sich einfach nicht lohnt. Ok, die Fußball-Trainer-Serie ist noch ganz ok, aber dann wird es schon eng.
Auch für Magenta TV Bestandskunden?
Ja, auch für Bestandskunden