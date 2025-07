Telekom: Das Warten auf „echtes“ 5G

Die Telekom verbessert die Mobilfunkversorgung in Deutschland stetig. Doch eines hat sie bisher nicht umgesetzt: „echtes“ 5G für alle Kunden.

Der Juli ist fast vorbei und so ist es durchaus angebracht, mal nachzufragen: Wo bleibt das „echte“ 5G im Netz der Telekom? Damit meine ich „5G standalone“, also eigenständiges 5G, was unabhängig von 4G funktioniert. O2 und Vodafone bieten das bereits an, die Telekom wollte sich damit mehr Zeit lassen und es „richtig“ machen.

Klar ist: Noch in diesem Jahr soll es damit losgehen. Vor etwa 5 Monaten hatte man per Videobotschaft verlauten lassen, dass „5G standalone“ im Telekom-Netz für die Privatkunden „ab der zweiten Jahreshälfte“ starten wird. Im Grunde bedeutet dies, ab 1. Juli 2024. Bisher ist nichts passiert, aber dieser Zeitrahmen ist auch mehr als schwammig formuliert.

Telekom: „5G SA kommt“ – nur wann?

Bereits vor vielen Jahren merkte man bei der Telekom an: „5G SA kommt“ oder „5G SA ist bald so weit, dass Nutzer*innen ein richtig gutes Erlebnis damit haben.“ Alles schön und gut, aber die Kunden werden langsam ungeduldig. Immer wieder gibt es Nachfragen in der Telekom-Community, wann denn nun 5G standalone starten wird. Doch handfeste Informationen? Fehlanzeige. Während andere Provider 5G standalone bereits im Einsatz haben, heißt es von der Telekom nur „derzeit wird die Technologie weiterentwickelt und optimiert“.

Das wird sicher seine Gründe haben, aber das ist nicht zufriedenstellend. Diese Begründungen transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren, daran scheitert die Telekom derzeit. Das Warten auf „echtes“ 5G geht weiter.

Info 5G Standalone (5G SA) ist eine Netzwerktechnologie, die ausschließlich auf der 5G-Infrastruktur basiert und nicht von der bestehenden 4G/LTE-Technologie abhängig ist. Zu den Vorteilen von 5G SA zählen niedrigere Latenzzeiten, höhere Datenraten und eine verbesserte Netzeffizienz. Nachteile könnten höhere Implementierungskosten und die Notwendigkeit neuer Hardware sowie Infrastruktur-Upgrades für Mobilfunkbetreiber und Endnutzer sein.

