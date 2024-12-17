Telekom erweitert 5G und Glasfaser

Die Telekom hat im November 2024 beim Ausbau des Glasfasernetzes einen großen Schritt nach vorne gemacht. In diesem Monat stieg die Zahl der Haushalte und Unternehmen, die einen Glasfaseranschluss buchen können, um 270.000. Das ist der höchste monatliche Zuwachs im Jahr 2024.

Mit dem Ausbau können nun laut Telekom rund zehn Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Darüber hinaus können mehr als 36 Millionen Haushalte einen Tarif mit bis zu 100 Mbit/s und mehr als 30 Millionen Haushalte einen Tarif mit bis zu 250 Mbit/s nutzen. Das Glasfasernetz der Telekom ist mit 800.000 Kilometern das größte in Deutschland.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

Neben dem Glasfaserausbau hat die Telekom auch die Mobilfunkversorgung ausgebaut. In den vergangenen acht Wochen wurden 838 Standorte ausgebaut, darunter 153 neue Standorte, die jetzt mit 4G- und 5G-Frequenzen funken. Hervorzuheben ist, dass an 134 dieser Standorte erstmals 5G aktiviert wurde. Insgesamt funken nun 14.117 5G-Antennen auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz, was die 5G-Abdeckung auf 98 Prozent der Haushalte erhöht.

Zusätzlich wurde die Mobilfunkkapazität an 704 bestehenden Standorten erhöht. Diese Verbesserungen tragen dazu bei, dass 40 Prozent mehr Standorte mit der 3,6-GHz-Frequenz versorgt werden als 2023.

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf telekom.de/netzausbau seine Mobilfunkversorgung prüfen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.