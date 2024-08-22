Telekom

Telekom Glasfaser-Turbo in mehr Haushalten

3 Kommentare
Dl Glasfaser Netzausbau

Die Telekom hat im Juli ihr Glasfasernetz weiter ausgebaut und weitere 150.000 Haushalte angeschlossen.

Damit können nun insgesamt 8,9 Millionen Haushalte einen Glasfaser-Tarif mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s buchen. Darüber hinaus bietet die Telekom mehr als 36 Millionen Haushalten Tarife mit bis zu 100 Mbit/s an, davon mehr als 30 Millionen immerhin mit bis zu 250 Mbit/s. Mit einer Gesamtlänge von über 770.000 Kilometern betreibt die Telekom nach eigenen Angaben das größte Glasfasernetz in Deutschland.

Zudem hat die Telekom vor kurzem neue Glasfaser-Tarife eingeführt, bei denen die Upload-Geschwindigkeit immer die Hälfte der Download-Geschwindigkeit beträgt. Im mittleren Tarif stehen beispielsweise 600 Mbit/s im Download und 300 Mbit/s im Upload zur Verfügung.

YouTube war im Juli die meistgenutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. Es folgen Netflix, Amazon Prime Video, Instagram und Tiktok. Bei den Downloads belegt Google APIs erneut den ersten Platz. Amazon Web Services rückt auf Platz zwei vor, während Microsoft Teams auf Platz drei zurückfällt. Es folgen iCloud auf Platz vier und Discord auf Platz fünf.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.


  1. Memo 🏅
    sagt am

    4 Monate vor Hausübergabe haben wir den Hausanschluss über die Telekom beantragt. Online heisst es 8 Wochen vorher ist ausreichend.

    Jetzt nachdem wir eingezogen sind und der Hausanschluss bezahlt wurde, fällt der Telekom auf, dass an der Straße kein Steckplatz frei ist und wir wieder einige Monate, stand heute, warten müssen. Aber sie erbamen sich mit einem super Angebot. Router mit Simkarte für 70€ monatlich….

    Ich hoffe die deutsche Glasfaser schafft es noch vorher (voraussichtlich 1-2 Jahre noch) ….

  2. P45 💎
    sagt am

    Hätte ich auch gerne, ist aber nicht in Sicht. Aber zum Glück kann meine neue FB5690pro ja auch immer noch DSL. Also abwarten…

  3. Ande 🪴
    sagt am

    Erst hieß es Juli, dann Oktober, dann auf jeden Fall bis Ende Dezember und jetzt steht es bei Februar 2025. Wird sicher nicht das Ende sein.

