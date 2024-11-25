Telekom

Telekom Glasfaserausbau auf Erfolgskurs – neue Partnerschaft für Südbayern

Autor-Bild
Von
|
Dl Glasfaser Netzausbau

Die Deutsche Telekom und die Energie Südbayern (ESB) haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen, um den Glasfaserausbau in Südbayern voranzutreiben.

Erste Erfolge sind bereits sichtbar: In den Landkreisen Landshut, Rottal-Inn und Mühldorf am Inn wurden im Rahmen geförderter Projekte 4.600 Haushalte und Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Netzinfrastruktur wurde von der ESB errichtet, die Telekom ermöglicht mit 11 Übergabepunkten die Netzkopplung.

Der Abschluss des Projekts ist für Ende 2027 geplant, mit der Besonderheit, dass Telekom und M-net das Netz parallel betreiben werden, was den Kunden mehr Auswahl bietet.

Telekom Glasfaser-Offensive mit Wahlfreiheit

Die Kooperation zwischen Telekom und ESB gilt als Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Energieversorgern und Telekommunikationsanbietern. Laut Guido Hüngsberg, Leiter Breitbandkooperationen bei der Telekom, ist dies ein wichtiger Schritt, da die Telekom bisher vor allem mit Stadtwerken zusammengearbeitet hat.

Ein zentrales Element des Projekts ist die Glasfaserplattform der Telekom. Dieses Modell ermöglicht es regionalen Netzbetreibern wie der ESB, gemeinsam mit der Telekom Glasfasernetze zu betreiben.

Die Telekom stellt die Systemtechnik für die Aktivierung der Netze zur Verfügung und bietet eigene Produkte sowie den Zugang für andere Anbieter wie Vodafone und Telefónica an. Derzeit arbeiten bereits 24 Partner mit der Telekom auf dieser Plattform zusammen.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss beispielsweise bei der Telekom einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom Glasfaserausbau auf Erfolgskurs – neue Partnerschaft für Südbayern
Weitere Neuigkeiten
Cupra Licht Tavscan Header
Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
in Mobilität
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social