Telekom Glasfaserausbau auf Erfolgskurs – neue Partnerschaft für Südbayern

Die Deutsche Telekom und die Energie Südbayern (ESB) haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen, um den Glasfaserausbau in Südbayern voranzutreiben.

Erste Erfolge sind bereits sichtbar: In den Landkreisen Landshut, Rottal-Inn und Mühldorf am Inn wurden im Rahmen geförderter Projekte 4.600 Haushalte und Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen. Die Netzinfrastruktur wurde von der ESB errichtet, die Telekom ermöglicht mit 11 Übergabepunkten die Netzkopplung.

Der Abschluss des Projekts ist für Ende 2027 geplant, mit der Besonderheit, dass Telekom und M-net das Netz parallel betreiben werden, was den Kunden mehr Auswahl bietet.

Telekom Glasfaser-Offensive mit Wahlfreiheit

Die Kooperation zwischen Telekom und ESB gilt als Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Energieversorgern und Telekommunikationsanbietern. Laut Guido Hüngsberg, Leiter Breitbandkooperationen bei der Telekom, ist dies ein wichtiger Schritt, da die Telekom bisher vor allem mit Stadtwerken zusammengearbeitet hat.

Ein zentrales Element des Projekts ist die Glasfaserplattform der Telekom. Dieses Modell ermöglicht es regionalen Netzbetreibern wie der ESB, gemeinsam mit der Telekom Glasfasernetze zu betreiben.

Die Telekom stellt die Systemtechnik für die Aktivierung der Netze zur Verfügung und bietet eigene Produkte sowie den Zugang für andere Anbieter wie Vodafone und Telefónica an. Derzeit arbeiten bereits 24 Partner mit der Telekom auf dieser Plattform zusammen.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss beispielsweise bei der Telekom einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.