Telekom: In diesen Orten wird Glasfaser ausgebaut

Die Telekom hat heute die Vermarktung von mehr als 430.000 neuen Glasfaser-Anschlüssen in 66 weiteren Kommunen in Deutschland gestartet.

Wichtig zu wissen: Der Bau der Anschlüsse beginnt in Kürze, man kann also einen Anschluss ordern, der zukünftig zur Verfügung stehen soll. Die Gebiete werden von der Telekom zunehmend parallel vermarktet und ausgebaut. Dies soll den Vorteil haben, dass die Wartezeiten bis zur Nutzung des Anschlusses „deutlich“ verkürzt werden.

-->

Von dieser neuen Glasfaser-Ausbau-Tranche der Telekom profitieren Haushalte, Unternehmen und Schulen in …

… Bad Salzschlirf, Baltmannsweiler, Bitterfeld-Wolfen, Borken (Hessen), Braunschweig, Dortmund, Düsseldorf, Eislingen/Fils, Emskirchen, Eschenburg, Essen, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Geislingen an der Steige, Gelsenkirchen, Germering, Großenseebach, Grünwald, Haar, Hagenbüchach, Halberstadt, Hannover, Hohenbrunn, Karlsruhe, Kehl, Kiel, Köthen (Anhalt), Langen (Hessen), Langenbach, Ludwigsburg, Ludwigsfelde, Ludwigshafen, Magdeburg, Magstadt, Maintal, Marl, Meckenheim, Meerbusch, Mülheim an der Ruhr, Naumburg (Saale), Netphen, Neuenrade, Neuss, Oberhausen, Offenbach, Osterhofen, Ottobrunn, Pfeffenhausen, Pirna, Puchheim, Remagen, Remshalden, Rheinbach, Rottenburg , Sandersdorf-Brehna, Sauerlach, Stendal, Stuttgart, Sundern (Sauerland), Thale, Unterföhring, Weilerswist, Wendlingen am Neckar, Wilhelmsdorf, Wittenberge und Würzburg