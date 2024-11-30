Provider

Telekom liefert SMS direkt über Satelliten aus

Die Deutsche Telekom, Qualcomm und Skylo haben erfolgreich den ersten Test in Europa durchgeführt, bei dem SMS-Dienste direkt über einen GEO-Satelliten (geostationärer Satellit) von Standard-Smartphones empfangen werden können.

Diese Technologie basiert auf den 3GPP Release 17 Spezifikationen für Direct-to-Handset Connectivity und ermöglicht das Senden und Empfangen von SMS in Gebieten ohne terrestrische Mobilfunkabdeckung. Der Test fand im Netz von Cosmote, einer Tochter der Deutschen Telekom in Griechenland, statt und stellt einen wichtigen Schritt zur Kommerzialisierung dieser Technologie in Europa dar.

Technisch wurde das Mobilfunknetz von Cosmote mit dem Satellitennetz von Skylo verbunden, das im MSS-Spektrum (Mobile Satellite Services) arbeitet. Zum Einsatz kam ein Smartphone mit dem Snapdragon X80 5G Modem-RF System von Qualcomm. Dieses System ermöglicht einen nahtlosen Wechsel zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzen und bietet so eine flächendeckende Versorgung, was insbesondere in ländlichen oder abgelegenen Gebieten von Vorteil ist.

Die beteiligten Unternehmen betonen die Bedeutung dieser Entwicklung für die Zukunft der mobilen Kommunikation. Kunden könnten bald weltweit SMS versenden, ohne auf zusätzliche Apps oder spezielle Geräte angewiesen zu sein. Besonders in der Notfallkommunikation oder bei Katastrophenschutzszenarien kann das relevant werden.


