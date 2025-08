Telekom Mobilfunknetz an 333 Standorten aufgewertet

In den vergangenen vier Wochen hat die Telekom ihre Mobilfunkversorgung an 333 Standorten in Deutschland deutlich ausgebaut.

Davon wurden 65 Standorte komplett neu aufgebaut und bieten nun je nach Versorgungsziel entweder 4G oder 5G. Darüber hinaus wurden an 268 Standorten bestehende Kapazitäten erhöht, an 62 dieser Standorte ist erstmals 5G im Einsatz. Mehr als 12.840 5G-Antennen funken jetzt in 956 Städten und Gemeinden auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz und bieten Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s. Aktuell können 97 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen, während 4G bereits über 99 Prozent der Haushalte abdeckt.

Darüber hinaus legt die Telekom Wert auf die Verbesserung der Mobilfunkversorgung entlang der Bahnstrecken. Dazu wurden in den vergangenen Jahren 470 neue Mobilfunkmasten entlang der Strecken errichtet und die Mobilfunkversorgung an 1.900 Standorten optimiert. Entlang der Hauptstrecken sind mittlerweile 99 Prozent mit mindestens 200 Mbit/s versorgt, auf Nebenstrecken stehen den Reisenden bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung, was auch in entlegeneren Regionen eine hohe Netzqualität ermöglicht.

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf telekom.de/netzausbau seine Mobilfunkversorgung prüfen.

Das Mobilfunknetz der Telekom ist momentan „das beste in Deutschland“. Das ist das Ergebnis aktueller Tests.

