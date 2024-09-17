Tarife

Telekom-Netz: 25 GB Allnet-Flat und 5G für 11,99 € mtl.

Apple Iphone 15 Hand

Passend zum Quartalsende startet Freenet eine exklusive Aktion. Ab dem 17. September 2024 gibt es eine 25 GB Allnet-Flat im Netz der Telekom für nur 9,99 € im Monat.

Besonders attraktiv ist die Option, für nur 2 € mehr im Monat den Tarif inklusive 5G mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s zu erhalten. Dieser „Spezialtarif“ bietet einen Rabatt von 73 % auf den regulären Preis.

Der Tarif „Green LTE 25 GB“ im Telekom-Netz beinhaltet neben 25 GB Datenvolumen auch unbegrenztes Telefonieren und SMS, EU-Roaming sowie die Nutzung von VoLTE und WiFi-Call. Zudem kann der Vertrag flexibel bis zum 30.09.2024 gestartet werden und es fallen keine Anschlussgebühren an, sofern eine Werbeerlaubnis erteilt wird. Wer 5G hinzubucht, zahlt insgesamt 11,99 Euro statt 41,99 Euro pro Monat.

Als zusätzlichen Bestandteil erhalten alle Kunden einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis. Diese TV-Option kann nach dem Gratismonat für 9,99 Euro pro Monat weitergeführt oder gekündigt werden.

Zum Aktionstarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

