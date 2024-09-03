Tarife

Telekom-Netz: So holst du dir 40 GB und 5G für 17 Euro im Monat

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 15 Ios Hand Header

Freenet startet einen neuen „Mega-Deal“ mit einem interessanten Angebot: 40 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom für nur 14,99 Euro im Monat.

Neben dem Datenvolumen bietet der Tarif eine Telefonie- und SMS-Flatrate, EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Call sowie die Möglichkeit, eine eSIM zu nutzen. Der Vertragsbeginn ist flexibel und kann bis zum 30.09.2024 gewählt werden. Durch die Erteilung einer Werbeerlaubnis entfällt der Anschlusspreis komplett.

Für 2 Euro mehr im Monat kann der Tarif auch mit 5G genutzt werden, wodurch der Preis auf immer noch akzeptable 16,99 Euro im Monat steigt. Ursprünglich lag der Preis bei 41,99 Euro ohne 5G bzw. 46,99 Euro mit 5G, was einer Reduktion von über 60 % entspricht.

Zusätzlich erhalten alle Kunden einen Gratismonat des Streamingdienstes waipu.tv Perfect Plus, der danach für 9,99 Euro pro Monat weitergeführt werden kann, aber auch jederzeit kündbar ist.

Zum Tarif-Angebot →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / Telekom-Netz: So holst du dir 40 GB und 5G für 17 Euro im Monat
Weitere Neuigkeiten
Spotify Logo Header 2024
Überraschung! Spotify Lossless ist endlich da
in Dienste
Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da
in Smartphones
Gericht Recht Urteil Richter
Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
in News
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS