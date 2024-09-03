Telekom-Netz: So holst du dir 40 GB und 5G für 17 Euro im Monat

Freenet startet einen neuen „Mega-Deal“ mit einem interessanten Angebot: 40 GB LTE-Datenvolumen im Netz der Telekom für nur 14,99 Euro im Monat.

Neben dem Datenvolumen bietet der Tarif eine Telefonie- und SMS-Flatrate, EU-Roaming, VoLTE, WiFi-Call sowie die Möglichkeit, eine eSIM zu nutzen. Der Vertragsbeginn ist flexibel und kann bis zum 30.09.2024 gewählt werden. Durch die Erteilung einer Werbeerlaubnis entfällt der Anschlusspreis komplett.

Für 2 Euro mehr im Monat kann der Tarif auch mit 5G genutzt werden, wodurch der Preis auf immer noch akzeptable 16,99 Euro im Monat steigt. Ursprünglich lag der Preis bei 41,99 Euro ohne 5G bzw. 46,99 Euro mit 5G, was einer Reduktion von über 60 % entspricht.

Zusätzlich erhalten alle Kunden einen Gratismonat des Streamingdienstes waipu.tv Perfect Plus, der danach für 9,99 Euro pro Monat weitergeführt werden kann, aber auch jederzeit kündbar ist.

