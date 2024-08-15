Telekom Prepaid: Das sind die neuen Tarife

Die MagentaMobil Prepaid-Tarife der Telekom werden überarbeitet. Wichtigste Neuerung: das Datenvolumen ist nun länger verfügbar.

Die Deutsche Telekom führt zum 21. August neue Prepaid-Tarife ein, die das Angebot für Kunden, die flexibel bleiben wollen, deutlich attraktiver machen. Insbesondere die MagentaMobil Prepaid-Tarife in den Varianten M, L, XL sowie der Jahres-Tarif profitieren von der Einführung.

Telekom Prepaid: Datenvolumen länger verfügbar

Diese Tarife erhalten mehr Datenvolumen, wobei nicht genutztes Datenvolumen erstmals in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen werden kann – ganz automatisch. Weitere Details dazu findet ihr auch weiter unten in den FAQ.

In den Prepaid-Tarifen M, L, XL und in der Jahresflatrate hat die Telekom das Datenvolumen teilweise verdoppelt, ohne die Preise zu erhöhen. So bietet MagentaMobil Prepaid M jetzt 8 GB für 9,95 Euro und MagentaMobil Prepaid XL 25 GB zum reduzierten Preis von 19,95 Euro.

Die Jahresflatrate beinhaltet 96 GB für 99,95 Euro, was 8 GB pro Monat entspricht. Weitere Anpassungen betreffen das Roaming für Telefonie und SMS, das jetzt auch in der Schweiz ohne Aufpreis möglich ist. Gleichzeitig wird das Telefonieren in über 140 Ländern günstiger.

Die neuen MagentaMobil Prepaid-Tarife auf einen Blick

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB für 4,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid M: 8 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 15 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL 25 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 96 GB (8 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Die neuen Prepaid-Tarife der Telekom bieten eine Flatrate für unbegrenztes Telefonieren und SMS in alle deutschen Netze sowie die Nutzung des 5G-Netzes. Der MagentaMobil S enthält eine Flatrate für Telefonie und SMS ins Telekom-Netz sowie 50 Minuten für Anrufe in alle anderen deutschen Netze. Die Tarife sind ab 21. August 2024 im Handel und online erhältlich.

Fragen und Antworten zu den neuen Telekom Prepaidtarifen

Wird der Datenbonus fortgeführt?

Der Datenbonus wird mit den neuen Tarifen fortgesetzt. Kunden erhalten pro Jahr der Vertragsbeziehung monatlich 500 MB Datenvolumen zusätzlich, bis die Maximalgrenze erreicht ist. Diese liegt vor, wenn sich das im Tarif inkludierte Datenvolumen verdoppelt hat, beziehungsweise die Grenze von 10 GB erreicht wurde. Voraussetzung für die Gewährung des Bonus in den Prepaid-Tarifen ist die Bezahlung des Grundpreises.

In welchen Tarifen ist die Mitnahme des Datenvolumens möglich?

In den MagentaMobil Prepaid Tarifen M, L, XL sowie im MagentaMobil Prepaid Jahrestarif können Kundinnen und Kunden nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen auch im nächsten Abrechnungszeitraum noch nutzen.

Wie wird nicht verbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen?

Kundinnen und Kunden müssen sich um nichts kümmern. Nicht verbrauchtes InklusivDatenvolumen wird automatisch in den neuen Abrechnungszeitraum übernommen. Voraussetzung ist, dass auf der Prepaid-Karte genügend Geld aufgeladen wurde, damit der Grundpreis des Tarifs im neuen Abrechnungszeitraum abgebucht werden kann.

Wie funktioniert die Übernahme beim MagentaMobil Prepaid Jahrestarif?

Kundinnen und Kunden zahlen für den MagentaMobil Prepaid Jahrestarif einmalig 99,95 Euro und erhalten neben den weiteren Inklusivleistungen zwölf Monate jeweils 8 GB. Werden diese 8 GB im Laufe eines Monats nicht aufgebraucht, steht der Rest des InklusivDatenvolumens automatisch im nächsten Monat zur Verfügung. Wird der Jahrestarif nach Ablauf der zwölfmonatigen Laufzeit nahtlos fortgeführt, wird ebenfalls nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen in den ersten Abrechnungszeitraum des neuen MagentaMobil Jahrestarifs übernommen.

Kann nicht verbrauchtes Datenvolumen über einen längeren Zeitraum angesammelt werden?

Das nicht verbrauchte Inklusiv-Datenvolumen wird automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen und wird dann vorrangig genutzt. Wird das übertragene Datenvolumen in diesem nicht verbraucht, verfällt es.

Was ist mit Datenvolumen aus dem Datenbonus oder dem MagentaEINS PrepaidVorteil? Wird es ebenfalls übertragen?

Nur das im Tarif inkludierte Datenvolumen wird in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen. Datenvolumen aus dem Datenbonus oder dem MagentaEINS Vorteil ist davon ausgenommen.

In welcher Reihenfolge werden die verschiedenen Kontingente an Datenvolumen genutzt?

Das aus dem vorherigen Abrechnungszeitraum übernommene Datenvolumen wird vorrangig genutzt. Danach folgt der individuelle Datenbonus und anschließend das Volumen aus dem MagentaEINS Prepaid-Vorteil in Höhe von 1 GB. Erst wenn diese Kontingente aufgebraucht sind, wird das Inklusiv-Datenvolumen aus dem aktuellen Abrechnungszeitraum verbraucht.

Wie profitieren Bestandskundinnen und -kunden von den neuen Tarifen?

Alle, die bereits einen Prepaid-Tarif nutzen, können ab dem 21. August jederzeit kostenlos in die neuen Tarife wechseln – auch während des vierwöchigen Abrechnungszeitraums. Nicht genutzte Tage werden anteilig erstattet. Anders beim 5G-Jahrestarif. Bestandskundinnen und -kunden im MagentaMobil Prepaid 5G-Jahrestarif erhalten zum 21. August das erhöhte Datenvolumen automatisch. Gleiches gilt für die Mitnahme des Datenvolumens in den nächsten Abrechnungszeitraum. Wer aktuell einen 5G-Jahrestarif nutzt und von den neuen Roamingkonditionen profitieren will, hat die Möglichkeit, zum Ende der Mindestvertragslaufzeit in den neuen Jahrestarif zu wechseln. Dieser Wechsel ist ausschließlich über den Kundenservice zum Ende der Mindestvertragslaufzeit möglich.

Wo wird Telefonieren im Ausland günstiger?

Mit dem Start der neuen Prepaid-Tarife werden Telefonate in Ländern außerhalb der EU deutlich preiswerter. Gespräche kosten zukünftig einheitlich 29 Cent pro Minute. Das gilt für ankommende ebenso wie abgehende Gespräche in über 140 Ländern in den seit 21. August geltenden Ländergruppen 2 und 3. Ausgenommen sind Länder der Ländergruppe 4. Dazu zählen Äthiopien, Bhutan, Botsuana, Burundi, Cookinseln, Dschibuti, Falklandinseln, Guam, Jemen, Lesotho, Libanon, Libyen, Malawi, Malediven, Mauretanien, Mikronesien, Mosambik, Namibia, Neukaledonien, Nördliche Marianen, Osttimor, Palau, Seite 3 von 3 Sao Tome & Principe, Seychellen, Simbabwe, Somalia, Sudan, Südsudan, Syrien, Tadschikistan, Turkmenistan und Venezuela. Innerhalb der EU sowie in der Schweiz, Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein nutzen Kundinnen und Kunden der Telekom die Inklusivleistungen ihres Tarifs wie zuhause – ohne zusätzliche Roamingkosten.

Gibt es weitere Neuerungen in den neuen MagentaMobil Prepaid Tarifen?

Sollte das Datenvolumen mal nicht ausreichen, wird die Geschwindigkeit reduziert. In den neuen Prepaid-Tarifen erhöht die Telekom die reduzierte Geschwindigkeit von bisher 32kbit/s auf 64kbit/s.

Zu den Telekom Prepaid-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.