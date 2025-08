Telekom stampft GÖNN-Tarif ein

Die Deutsche Telekom hatte im September 2023 einen Mobilfunktarif namens „GÖNN“ speziell für junge Menschen unter 28 Jahren eingeführt. Dieser wurde nun wieder eingestampft – für Neukunden zumindest.

Der Tarif kostet 15 Euro im Monat und bietet 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telekom inklusive, Telefonie und SMS Flat in alle deutschen Netze. Zusätzlich beinhaltet „GÖNN“ mehrere „Dayflats“ pro Monat, mit denen die Nutzer 24 Stunden lang unbegrenzt surfen und streamen können, ohne ihr monatliches Datenvolumen zu verbrauchen.

Bei den potenziellen Kunden kam der Tarif offensichtlich nicht so gut an. Die Telekom informiert darüber, dass der Tarif nicht mehr gebucht werden kann. So heißt es auf der Tarifseite:

Du interessierst Dich für den GÖNN Mobilfunk-Tarif der Telekom? Dieser ist seit 12.07.2024 nicht mehr buchbar. Komm doch gerne direkt zu MagentaMobil Young und sichere Dir noch mehr Vorteile.

Zum 1.8. wird auch die GÖNN-App eingestellt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt müssen alle GÖNN-Kunden stattdessen die MeinMagenta App (MMA) nutzen.

Gut zu wissen: Dein GÖNN-Tarif bleibt für Bestandskunden bestehen. Deals und Dayflats können ab dann aber ausschließlich in der MeinMagenta-App eingelöst werden. Auch nett: Unabhängig davon Bestandskunden Freunde geworben haben oder nicht, bekommt jeder Kunde ab sofort 9 kostenlose Dayflats pro Monat (statt 3).

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

