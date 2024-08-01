Telekom startet neue MagentaMobil-Tarife

Ab dem heutigen 1. August 2024 führt die Deutsche Telekom wie bereits angekündigt neue Mobilfunktarife ein, die ohne Preisänderung mehr Datenvolumen bieten.

Die neuen Tarife von S bis XL bieten optimierte Konditionen. Der neue Tarif MagentaMobil Basic offeriert 5 GB Datenvolumen für 24,95 Euro im Monat. In den höheren Tarifen MagentaMobil S, M und L verdoppelt sich das Datenvolumen zum bisher bekannten Preis. MagentaMobil XL bleibt unverändert mit unbegrenztem Datenvolumen.

MagentaEINS Vorteil wird angepasst

Eine weitere Anpassung ist der neue MagentaEINS Vorteil, der eine Stunde ungedrosseltes Datenvolumen pro Tag für Kunden bietet, die sowohl einen MagentaMobil Tarif als auch einen MagentaZuhause- oder Glasfaser-Tarif nutzen. Kunden, die zusätzlich MagentaTV gebucht haben, erhalten zweimal täglich eine Stunde ungedrosseltes Datenvolumen. Diese Vorteile gelten auch für alle hinzugebuchten PlusKarten, die erschwingliche Zusatzkarten für Familienmitglieder sind.

Die neuen Tarife überarbeiten auch das Roaming, indem sie die Kosten für Telefonate außerhalb der EU auf 29 Cent pro Minute senken. Innerhalb der EU und in anderen Ländern können die Kunden der Telekom ihre Tarifleistungen ohne zusätzliche Roaming-Gebühren nutzen. Die neuen Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder flexibel ohne Mindestlaufzeit buchbar und bieten weiterhin Angebote für Endgeräte.

Was bieten die neuen MagentaMobil Tarife?

MagentaMobil Basic: 5 GB für 24,95 Euro/monatlich

MagentaMobil S: 20 GB für 39,95 Euro/monatlich

MagentaMobil M: 40 GB für 49,95 Euro/monatlich

MagentaMobil L: 80 GB für 59,95 Euro/monatlich

MagentaMobil XL: unlimited GB + 5 GB fürs Roaming in LG 2 und 3 für 84,95

Euro/monatlich

Darüber hinaus enthalten die MagentaMobil Tarife die bekannten Inklusivleistungen:

Telefon und SMS-Flat in alle deutschen Netze

5G-Nutzung

HotSpot-Flat (für die Nutzung an inländischen HotSpots der Telekom Deutschland

GmbH)

GmbH) EU-Roaming inkl. Schweiz und Großbritannien

