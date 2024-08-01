Tarife

Telekom startet neue MagentaMobil-Tarife

Telekom 5g

Ab dem heutigen 1. August 2024 führt die Deutsche Telekom wie bereits angekündigt neue Mobilfunktarife ein, die ohne Preisänderung mehr Datenvolumen bieten.

Die neuen Tarife von S bis XL bieten optimierte Konditionen. Der neue Tarif MagentaMobil Basic offeriert 5 GB Datenvolumen für 24,95 Euro im Monat. In den höheren Tarifen MagentaMobil S, M und L verdoppelt sich das Datenvolumen zum bisher bekannten Preis. MagentaMobil XL bleibt unverändert mit unbegrenztem Datenvolumen.

Magentamobil Tarife 2024

MagentaEINS Vorteil wird angepasst

Eine weitere Anpassung ist der neue MagentaEINS Vorteil, der eine Stunde ungedrosseltes Datenvolumen pro Tag für Kunden bietet, die sowohl einen MagentaMobil Tarif als auch einen MagentaZuhause- oder Glasfaser-Tarif nutzen. Kunden, die zusätzlich MagentaTV gebucht haben, erhalten zweimal täglich eine Stunde ungedrosseltes Datenvolumen. Diese Vorteile gelten auch für alle hinzugebuchten PlusKarten, die erschwingliche Zusatzkarten für Familienmitglieder sind.

Die neuen Tarife überarbeiten auch das Roaming, indem sie die Kosten für Telefonate außerhalb der EU auf 29 Cent pro Minute senken. Innerhalb der EU und in anderen Ländern können die Kunden der Telekom ihre Tarifleistungen ohne zusätzliche Roaming-Gebühren nutzen. Die neuen Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder flexibel ohne Mindestlaufzeit buchbar und bieten weiterhin Angebote für Endgeräte.

Was bieten die neuen MagentaMobil Tarife?

  • MagentaMobil Basic: 5 GB für 24,95 Euro/monatlich
  • MagentaMobil S: 20 GB für 39,95 Euro/monatlich
  • MagentaMobil M: 40 GB für 49,95 Euro/monatlich
  • MagentaMobil L: 80 GB für 59,95 Euro/monatlich
  • MagentaMobil XL: unlimited GB + 5 GB fürs Roaming in LG 2 und 3 für 84,95
    Euro/monatlich

Darüber hinaus enthalten die MagentaMobil Tarife die bekannten Inklusivleistungen:

  • Telefon und SMS-Flat in alle deutschen Netze
  • 5G-Nutzung
  • HotSpot-Flat (für die Nutzung an inländischen HotSpots der Telekom Deutschland
    GmbH)
  • EU-Roaming inkl. Schweiz und Großbritannien

Zu den MagentaMobil-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



  1. max 🔱
    sagt am

    Hahahaha 25€ für 5GB. Unfassbar.

  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Wow, 5Gb für 25 Euro und wir feiern das noch. Echt beeindruckend

  3. Hendrik 🪴
    sagt am

    Ich habe ein MM S 5. Generation – so wie ich das sehe, haben die neuen Tarife aber eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 300 Mbit/s – vorher war das nicht?

    1. Hendrik 🪴
      sagt am zu Hendrik ⇡

      Ok, muss mich korrigieren. Bezieht sich konkret auf LTE und nicht auf 5G

  4. Sven Jacob ☀️
    sagt am

    Und Bestandskunden werden automatisch umgebucht, ich habe seit heute verdoppeltes Datenvolumen auf meinem Vertrag und auf den Partnerkarten ebenfalls. Top!

