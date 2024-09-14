Telekom überzeugt in Hotline-Tests

Die Telekom hat in diesem Jahr einen Erfolg im Kundenservice erzielt und alle drei großen Hotline-Tests der Fachzeitschrift Connect gewonnen.

Die Hotlines für Mobilfunk, IPTV und Festnetz erhielten jeweils Bestnoten. Die Fachzeitschrift Connect lobte die Hotlines der Telekom für ihre Professionalität und das umfassende Wissen, das den Kunden verständlich vermittelt wurde.

Besonders positiv fielen die individuelle Betreuung und die freundliche, engagierte Kommunikation auf. Diese Faktoren sorgten für eine angenehme Gesprächsatmosphäre und stärkten die Kundenbindung. Auch in den Tests des Technikmagazins Chip konnte die Telekom überzeugen: In den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Hosting und TV/VoD sicherte sie sich jeweils den ersten Platz und punktete mit hervorragender Erreichbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Neben dem klassischen Kundenservice bietet die Telekom mit dem Kundenbindungsprogramm „Magenta Moments“ ein zusätzliches Feature für ihre Kunden. Mit täglichen Geschenken, Gewinnspielen und exklusiven Vorteilen trägt das Programm zur Kundenbindung bei.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.