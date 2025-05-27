Telekom

Telekom vermeldet neuen Glasfaser-Ausbaustand

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Dl Glasfaser Netzausbau

Im April hat die Telekom 147.000 weiteren Haushalten und Unternehmen die Chance auf einen Glasfaseranschluss gegeben. Das entspricht 7.000 Anschlüssen pro Tag. Insgesamt können nun 10,6 Millionen Haushalte und Unternehmen einen Glasfaser-Tarif mit bis zu 2.000 Mbit/s buchen. Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s haben über 37 Millionen Haushalte und Unternehmen. Davon erhalten über 31 Millionen sogar bis zu 250 Mbit/s.

Im April war MagentaTV erneut die am häufigsten genutzte Anwendung im Festnetz der Telekom. Die Plätze zwei bis vier bleiben unverändert: Netflix, YouTube und Amazon Prime Video. Den fünften Platz teilen sich dieses Mal Instagram und TikTok. Bei den Uploads steht Google Cloud weiterhin auf Platz eins, gefolgt von Microsoft Teams. Nach einem Monat Pause ist Discord diesmal sogar auf Platz drei zurück. WhatsApp folgt auf Platz vier und iCloud auf Platz fünf.

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Yogi 👋
    sagt am

    … die „Chance gegeben“ heißt aber nicht, dass es dort auch genutzt wird – und das Ganze sowie wieder nur in der Großstadt !!

    Antworten
    1. rot 👋
      sagt am zu Yogi ⇡

      Nicht ganz. Hier auf dem Land haben sie sich auch angekündigt und wollen parallel zum angefangenen Glasfaser Ausbau wohl ihre eigenen Leitungen legen – und ich wette, sie werden früher fertig als dieses öffentlich geförderte Debakel, das sich schon seit 5+ Jahren zieht.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom vermeldet neuen Glasfaser-Ausbaustand
Weitere Neuigkeiten
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Tomorrow Bank Headerbild
Tomorrow verlängert Zinsaktion
in Fintech
Apple Logo Feuer Header
Apple entfernt iTorrent aus EU-AltStore
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung One UI 8 (Android 16): Beta-Phase steht kurz vor dem Abschluss
in Firmware und OS
Avm Fritzbox 7583
FRITZ!OS 8.20 landet auf der FRITZ!Box 7583 (VDSL)
in Firmware und OS
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen setzt auf KI-gestützte Produktion – so verändern sich alle Werke weltweit
in Marktgeschehen
Waipu Tv
waipu.tv macht Fernsehen und Disney+ unschlagbar günstig
in Schnäppchen | Update
Amazon 1
Amazon veranstaltet erste Second Chance Deal Days
in News