Telekom: Viele neue Kunden und Rekordgewinne

Die Deutsche Telekom hat ihren Konzernüberschuss im zweiten Quartal deutlich gesteigert. CEO Tim Höttges erklärte, dass alle Geschäftsbereiche erfolgreich seien.

Der Gewinn stieg um mehr als 35 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro, der Umsatz um 4,3 Prozent auf 28,4 Milliarden Euro. Hervorzuheben sei das Wachstum der Service-Umsätze um 4,9 Prozent.

Im Glasfaserbereich konnte die Telekom einen Zuwachs von 113.000 Kunden verzeichnen. Die Gesamtzahl der FTTH-Anschlüsse lag Ende Juni bei rund 1,2 Millionen. Auf telekom.de/schneller kann man wie üblich prüfen, ob der eigene Anschluss bereits vom Ausbau profitiert hat.

Auch bei den TV-Kunden verzeichnete die Telekom einen Zuwachs von 114.000, unter anderem begünstigt durch die Fußball-Europameisterschaft und das Auslaufen des Nebenkostenprivilegs. Im Mobilfunk konnte die Telekom von April bis Juni 311.000 neue Vertragskunden gewinnen.

In den USA verzeichnete die Tochtergesellschaft T-Mobile US einen starken Anstieg der Nachfrage nach Festnetzanschlüssen. Mit 406.000 Neukunden erreichte T-Mobile US einen Branchenrekord und steigerte die Kundenzahl auf 5,6 Millionen.

1,4 Millionen Glasfaserhaushalte der Telekom in Bayern

Und ein Etappenziel hat man aktuell auch noch verkündet: In Bayern erreichte die Telekom mit der eigenfinanzierten Erschließung der 400. Gemeinde, Langenbach, einen Meilenstein im Glasfaserausbau. Insgesamt profitieren nun 1,4 Millionen Haushalte in Bayern vom Glasfaserausbau der Telekom.

2024 baut die Telekom im Freistaat über 300.000 Glasfaseranschlüsse. Aktuell arbeitet das Unternehmen in rund 850 Kommunen parallel am Ausbau.

