Temu im Test von Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat Temu in einer umfassenden Untersuchung in den Kategorien Datenschutz, Kaufabwicklung und Produktqualität mit „gut“ bewertet.

Erwähnt wurden die problemlose Rückgabe und die volle Erstattung des Kaufpreises, die Temu die Note „sehr gut“ einbrachten – die beste Bewertung unter den sieben getesteten E-Commerce-Plattformen.

Neben Temu wurden auch große Anbieter wie Amazon, eBay und AliExpress getestet. Untersucht wurden die Produktsicherheit, der Umgang mit Kundendaten und das gesamte Einkaufserlebnis

Temu ist erst seit April 2023 in Europa aktiv. In Deutschland, dem größten europäischen Markt für die Plattform, zählt das Unternehmen bereits 17 Millionen Nutzer. Ein Faktor für den Erfolg von Temu ist das „Local-to-Local“-Modell, bei dem die Produkte zunehmend aus lokalen Lagern versandt werden.

Das Unternehmen erwartet, dass bald 80 % des europäischen Umsatzes über dieses Modell generiert werden. Dadurch werden kürzere Lieferzeiten und eine bessere Warenverfügbarkeit gewährleistet. Das dürfte auch den Druck auf Amazon erheblich steigern.

