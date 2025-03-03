Handel

Temu im Test von Stiftung Warentest

Autor-Bild
Von
| 14 Kommentare
Temu Logo

Die Stiftung Warentest hat Temu in einer umfassenden Untersuchung in den Kategorien Datenschutz, Kaufabwicklung und Produktqualität mit „gut“ bewertet.

Erwähnt wurden die problemlose Rückgabe und die volle Erstattung des Kaufpreises, die Temu die Note „sehr gut“ einbrachten – die beste Bewertung unter den sieben getesteten E-Commerce-Plattformen.

Neben Temu wurden auch große Anbieter wie Amazon, eBay und AliExpress getestet. Untersucht wurden die Produktsicherheit, der Umgang mit Kundendaten und das gesamte Einkaufserlebnis

Temu ist erst seit April 2023 in Europa aktiv. In Deutschland, dem größten europäischen Markt für die Plattform, zählt das Unternehmen bereits 17 Millionen Nutzer. Ein Faktor für den Erfolg von Temu ist das „Local-to-Local“-Modell, bei dem die Produkte zunehmend aus lokalen Lagern versandt werden.

Das Unternehmen erwartet, dass bald 80 % des europäischen Umsatzes über dieses Modell generiert werden. Dadurch werden kürzere Lieferzeiten und eine bessere Warenverfügbarkeit gewährleistet. Das dürfte auch den Druck auf Amazon erheblich steigern.

Zu Temu →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden14 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Arlett Ospel 👋
    sagt am

    Ich kann diese Bewertung nur unterstützen..Nicht jede Ware ist qualitativ gut…Abgesehen davon das in Germany fast alles nur noch aus China kommt und dazu teuer!! ABER !!Die Rückabwicklung und Seriosität ist genial…Ich habe noch nie Probleme gehabt…Im Gegensatz zu anderen „holländischen „??Oder deutschen Anbietern wo alles aus China zu schlechter Qualität aber teuer kommt und wo man dann kleingedruckt alles für 25€ nach China selber schicken muss..Hier laufen viele Betrüger rum und es kümmert keine Behörde und über PayPal pal hat man 0 Chance…
    Für mich gibt es nur noch Temu !!
    Unsere deutsche Regierung unterbindet alles wo Deutsche mal Vorteile haben könnten…Deren Bewertungen und Empfehlungen sind nie neutral.

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Beim Spiegel schreibt man zum selben Test das keine der Plattformen eine Kaufempfehlung erhalten hat. Auch widerspricht es sich stark zu dem was man auf anderen Test list. Selbst die App soll bedenklich sein. Gerade Elektronik sollte man nicht bei Temu, Wish und Co bestellen. Unabhängig davon tut man der Umwelt damit keinen Gefallen, wenn man eine 5€ Produkt quasi zum 0€ Versand subventioniert aus China bestellt. Wenn man etwas für die Umwelt tun will sollte man hier ansetzen.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Hazz ⇡

      Ich greife solche Tests in der Regel auch nur auf, wenn ich selbst bereits Erfahrung mit den Shops gemacht habe. Und bei Temu kann ich den Test aus eigener Erfahrung unterstreichen. Bisher lief alles reibungslos, die Ware war ganz normal wie beschrieben und auch im Falle einer Reklamation (wegen verzögerter Lieferung) hat alles sehr unkompliziert funktioniert.

      Antworten
      1. Hermine Löffler 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Genauso ist es bei mir,es war immer alles Bestens👍

        Antworten
    2. Max 🔱
      sagt am zu Hazz ⇡

      Temu hat einen Mindestbestellwert von 25€

      Antworten
    3. Bernd K. 👋
      sagt am zu Hazz ⇡

      Mindestbestellwert bei Temu beträgt 25€.

      Antworten
  3. Max 🔱
    sagt am

    Hatte letztes Jahr noch ein Konto bei temu und habe die Produkte getestet. Vieles findet man bei amazon zum dreifach teureren Preis. Die Rückgaben erfolgen innerhalb 14 Tagen und erfolgen in irgendeinem Lager in Frankfurt Oder.

    Antworten
  4. Moser 👋
    sagt am

    Ist für mich keine Überraschung ,denn ich habe die gleichen Erfahrung gemacht.

    Antworten
    1. Leif 🏅
      sagt am zu Moser ⇡

      Wobei ich mich schon etwas wundere warum Temu so gehyped wird. Da finde ich die Liefergeschwindigkeiten, Preise und Produktauswahl bei AliExpress in der Regel wesentlich attraktiver.

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Leif ⇡

        Weil temu so dermaßen günstig ist.

        Antworten
  5. gork 🎖
    sagt am

    Stiftung Warentest ist das Temu unter den Testportalen.

    Antworten
  6. Tom 💎
    sagt am

    Nur ist ausgerechnet Stiftung Warentest halt die Organsiation, auf deren Ergebnisse ich am wenigsten geben würde. Tolles Marketing für Temu, denn Stiftung Warentest hat einen Riesen-Namen. Aber deren Resultate sind häufig fragwürdig.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Tom ⇡

      Wieso?
      Weil die nur selektiv testen? Die müssen die Produkte halt auch erst mal kaufen.

      Antworten
    2. hugo 🌀
      sagt am zu Tom ⇡

      Tom, du bist kein Mensch des öffentlichen Leben, weshalb deine Aussage, leider kaum wert hat, ohne diese mit Fakten zu unterlegen. Schau dir mal an, was ankommt „Der Tom, im Kommentarbereich auf mobiflip.de meinte, Stiftung Warentest kann man nicht erst nehmen.“ Der nächste „wer ist Tom und weshalb glaubst du dem ?“. Antwort „weiß ich selber nicht „

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / Temu im Test von Stiftung Warentest
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone 1: Cover und Ersatz-Ohrpolster auf Aliexpress aufgetaucht
in Hardware
Apple Iphone 16 Pro Back
Apple iPhone überraschend stark: Smartphone-Markt soll 2025 wachsen
in Marktgeschehen
Dragon Quest 1 & 3 Hd 2d Remake
Dragon Quest I und II HD-2D Remake: Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Mobilfunk-Aktionstarife mit Rabatten und 150 € Bonus
in Tarife
Withings stellt verbesserte ScanWatch 2 mit HealthSense 4 vor – kostet 349,95 Euro
in Wearables
1und1 Header Logo
1&1: Einheitliche Tarifstufen für die Daten-Flats – mehr Datenvolumen zum günstigeren Preis
in 1und1
Bank Of Scotland
Bank of Scotland lockt Neukunden mit Sonderzins
in Fintech
UGREEN startet neue MagFlow-Serie mit Qi2-Standard
in Zubehör
Hisense bringt RGB-MiniLED TV nach Deutschland – startet bei 14.999 Euro
in News
BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos
in Mobilität