Temu im Test von Stiftung Warentest
Die Stiftung Warentest hat Temu in einer umfassenden Untersuchung in den Kategorien Datenschutz, Kaufabwicklung und Produktqualität mit „gut“ bewertet.
Erwähnt wurden die problemlose Rückgabe und die volle Erstattung des Kaufpreises, die Temu die Note „sehr gut“ einbrachten – die beste Bewertung unter den sieben getesteten E-Commerce-Plattformen.
Neben Temu wurden auch große Anbieter wie Amazon, eBay und AliExpress getestet. Untersucht wurden die Produktsicherheit, der Umgang mit Kundendaten und das gesamte Einkaufserlebnis
Temu ist erst seit April 2023 in Europa aktiv. In Deutschland, dem größten europäischen Markt für die Plattform, zählt das Unternehmen bereits 17 Millionen Nutzer. Ein Faktor für den Erfolg von Temu ist das „Local-to-Local“-Modell, bei dem die Produkte zunehmend aus lokalen Lagern versandt werden.
Das Unternehmen erwartet, dass bald 80 % des europäischen Umsatzes über dieses Modell generiert werden. Dadurch werden kürzere Lieferzeiten und eine bessere Warenverfügbarkeit gewährleistet. Das dürfte auch den Druck auf Amazon erheblich steigern.
Ich kann diese Bewertung nur unterstützen..Nicht jede Ware ist qualitativ gut…Abgesehen davon das in Germany fast alles nur noch aus China kommt und dazu teuer!! ABER !!Die Rückabwicklung und Seriosität ist genial…Ich habe noch nie Probleme gehabt…Im Gegensatz zu anderen „holländischen „??Oder deutschen Anbietern wo alles aus China zu schlechter Qualität aber teuer kommt und wo man dann kleingedruckt alles für 25€ nach China selber schicken muss..Hier laufen viele Betrüger rum und es kümmert keine Behörde und über PayPal pal hat man 0 Chance…
Für mich gibt es nur noch Temu !!
Unsere deutsche Regierung unterbindet alles wo Deutsche mal Vorteile haben könnten…Deren Bewertungen und Empfehlungen sind nie neutral.
Beim Spiegel schreibt man zum selben Test das keine der Plattformen eine Kaufempfehlung erhalten hat. Auch widerspricht es sich stark zu dem was man auf anderen Test list. Selbst die App soll bedenklich sein. Gerade Elektronik sollte man nicht bei Temu, Wish und Co bestellen. Unabhängig davon tut man der Umwelt damit keinen Gefallen, wenn man eine 5€ Produkt quasi zum 0€ Versand subventioniert aus China bestellt. Wenn man etwas für die Umwelt tun will sollte man hier ansetzen.
Ich greife solche Tests in der Regel auch nur auf, wenn ich selbst bereits Erfahrung mit den Shops gemacht habe. Und bei Temu kann ich den Test aus eigener Erfahrung unterstreichen. Bisher lief alles reibungslos, die Ware war ganz normal wie beschrieben und auch im Falle einer Reklamation (wegen verzögerter Lieferung) hat alles sehr unkompliziert funktioniert.
Genauso ist es bei mir,es war immer alles Bestens👍
Temu hat einen Mindestbestellwert von 25€
Hatte letztes Jahr noch ein Konto bei temu und habe die Produkte getestet. Vieles findet man bei amazon zum dreifach teureren Preis. Die Rückgaben erfolgen innerhalb 14 Tagen und erfolgen in irgendeinem Lager in Frankfurt Oder.
Ist für mich keine Überraschung ,denn ich habe die gleichen Erfahrung gemacht.
Wobei ich mich schon etwas wundere warum Temu so gehyped wird. Da finde ich die Liefergeschwindigkeiten, Preise und Produktauswahl bei AliExpress in der Regel wesentlich attraktiver.
Weil temu so dermaßen günstig ist.
Stiftung Warentest ist das Temu unter den Testportalen.
Nur ist ausgerechnet Stiftung Warentest halt die Organsiation, auf deren Ergebnisse ich am wenigsten geben würde. Tolles Marketing für Temu, denn Stiftung Warentest hat einen Riesen-Namen. Aber deren Resultate sind häufig fragwürdig.
Wieso?
Weil die nur selektiv testen? Die müssen die Produkte halt auch erst mal kaufen.
Tom, du bist kein Mensch des öffentlichen Leben, weshalb deine Aussage, leider kaum wert hat, ohne diese mit Fakten zu unterlegen. Schau dir mal an, was ankommt „Der Tom, im Kommentarbereich auf mobiflip.de meinte, Stiftung Warentest kann man nicht erst nehmen.“ Der nächste „wer ist Tom und weshalb glaubst du dem ?“. Antwort „weiß ich selber nicht „