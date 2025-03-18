Tesla-Absturz: Elon Musk versteht die Welt nicht mehr

Tesla steht nicht nur seit Wochen in der Kritik, mittlerweile geht es bei Tesla auch richtig bergab, wenn man sich Zulassungen und die Aktie anschaut. Ryan Brinkman von JPMorgan hat seine Prognose für Tesla daher auch weiter nach unten gesenkt.

Der Analyst gibt an, dass es in der Geschichte der Automobilbranche wohl noch nie so einen schnellen Absturz für den Ruf eines Unternehmens gab, wie man ihn im Moment bei Tesla sieht. Selbst der Dieselskandal vieler Marken war harmloser.

Elon Musk: Kämpfer des „woken Parasiten“

Und Elon Musk? Der versteht die Welt nicht mehr und gibt auf X an, dass seine „Unternehmen großartige Produkte herstellen, die die Leute lieben“ und ergänzt, dass er „nie jemandem körperlich wehgetan“ hat. Woher kommt der ganze Hass?

Doch dann rutscht er wieder in seine Verschwörungstheorie des „woken Parasiten“ ab und gibt an, dass er „eine tödliche Bedrohung für den Parasiten des woken Geistes der Menschen ist, die dieser kontrolliert“. Das ist der Grund, so glaubt er.

Es könnte aber auch sein, dass es an seinen „Liebesgrüßen“ bei einer Rede, am Support einiger rechtsradikaler Parteien, an der Verdrehung von Tatsachen der Geschichte und an seinen Handlungen liegt, die Menschen auch aktiv schaden.

In den USA gibt es mittlerweile auch aktive Gegenbewegungen gegen Elon Musk, denn das Sparprogramm „DOGE“ schadet vielen Bürgern. Ja, Elon Musk verletzt nicht aktiv und selbst Menschen, aber er ist ein Nachteil für sehr viele Menschen.

Tesla: Neues Model Y ist auch ein Grund

Es gibt natürlich noch das Argument, dass im ersten Quartal der Modellwechsel des Model Y bei Tesla ansteht und das der Grund für den Absturz ist. Das wird definitiv einen Einfluss haben, aber wenn das stimmt, müsste es jetzt wieder besser werden.

Die kommenden Monate, und da bin ich schon auf die Zahlen von März gespannt, sind also entscheidend. Wobei ich im März und April davon ausgehe, dass es einige loyale Tesla-Kunden geben wird, der Sommer wird dann wirklich sehr spannend.