Tesla-Absturz: Elon Musk versteht die Welt nicht mehr
Tesla steht nicht nur seit Wochen in der Kritik, mittlerweile geht es bei Tesla auch richtig bergab, wenn man sich Zulassungen und die Aktie anschaut. Ryan Brinkman von JPMorgan hat seine Prognose für Tesla daher auch weiter nach unten gesenkt.
Der Analyst gibt an, dass es in der Geschichte der Automobilbranche wohl noch nie so einen schnellen Absturz für den Ruf eines Unternehmens gab, wie man ihn im Moment bei Tesla sieht. Selbst der Dieselskandal vieler Marken war harmloser.
Elon Musk: Kämpfer des „woken Parasiten“
Und Elon Musk? Der versteht die Welt nicht mehr und gibt auf X an, dass seine „Unternehmen großartige Produkte herstellen, die die Leute lieben“ und ergänzt, dass er „nie jemandem körperlich wehgetan“ hat. Woher kommt der ganze Hass?
Doch dann rutscht er wieder in seine Verschwörungstheorie des „woken Parasiten“ ab und gibt an, dass er „eine tödliche Bedrohung für den Parasiten des woken Geistes der Menschen ist, die dieser kontrolliert“. Das ist der Grund, so glaubt er.
Es könnte aber auch sein, dass es an seinen „Liebesgrüßen“ bei einer Rede, am Support einiger rechtsradikaler Parteien, an der Verdrehung von Tatsachen der Geschichte und an seinen Handlungen liegt, die Menschen auch aktiv schaden.
In den USA gibt es mittlerweile auch aktive Gegenbewegungen gegen Elon Musk, denn das Sparprogramm „DOGE“ schadet vielen Bürgern. Ja, Elon Musk verletzt nicht aktiv und selbst Menschen, aber er ist ein Nachteil für sehr viele Menschen.
Tesla: Neues Model Y ist auch ein Grund
Es gibt natürlich noch das Argument, dass im ersten Quartal der Modellwechsel des Model Y bei Tesla ansteht und das der Grund für den Absturz ist. Das wird definitiv einen Einfluss haben, aber wenn das stimmt, müsste es jetzt wieder besser werden.
Die kommenden Monate, und da bin ich schon auf die Zahlen von März gespannt, sind also entscheidend. Wobei ich im März und April davon ausgehe, dass es einige loyale Tesla-Kunden geben wird, der Sommer wird dann wirklich sehr spannend.
Marktgeschehen
Ist doch kein Wunder. Der Typ dreht doch völlig durch! Der sieht sich doch bestimmt schon als nächsten Präsident. Wenn man den mal so beobachtet, wie er beim Wahlkampf aufgetreten ist, der sollte spätestens da gemerkt haben das er nicht alle Latten am Zaun hat. Wr mag brilliant in seinen Ideen und Umsetzungen sein, aber abseits davon hat er einfach starke defizite. Blöd nury das er so reich ist und er mit so viel Geld sehr viel dummes Zeug abstellen kann, zumal er damit ja auch in der Politik mitspielt. Gefährlich!
Blödsinn!Sitzt denn Elon neben dir?Wenn es dich interessiert was irgendwelche NPC’s über dich denken fahr Fahrrad.
Es ist peinlich geworden, Tesla zu fahren. Und das ist einzig und alleine dem Verhalten von Elon Musk geschuldet. – Der Name Tesla ist eben untrennbar mit Musk verbunden. Und Musk wird als Verrückt und abstoßend empfunden.
Ich kann diesen ganzen Quatsch Tesla gehe pleite, verkaufe keine Autos mehr nicht mehr lesen!
Es ist defakto anders! Seit dem neuen Y liegen die Verkaufszahlen wieder deutlich über denen der restlichen Hersteller! Auch in China.
Tesla ständig auf Elon Musk zu reduzieren ist völlig daneben! Bei Tesla arbeiten sehr viele sehr freundliche Menschen! Diese jetzt alle als Nazis zu bezeichnen ist absurd!
Tesla ist sehr multikulturell, die Mitarbeiter haben dieses ständige Bashing der Medien nicht verdient.
Darüber denkt der Linke Mob aber nicht nach, die sind ja nur auf Kravall aus und Ärger. Wer da jetzt als der Böse dargestellt wird ist denen doch total egal.
Mein nächstes Auto wird auf jeden fall ein Tesla, Preis Leistungstechnisch kann nämlich kein anderer Hersteller da das Wasser reichen.
Witzig. Sie unterstellen gleichzeitig, dass alle Tesla Mitarbeiter als Nazis bezeichnet werden und andere somit in Schubladen denken was de facto nicht stimmt.
Zeigen aber zeitgleich, dass sie selbst ausschließlich in Schubladen denken indem Sie alle Linken in eine Schublade stecken und behaupten die wollen eh nur Krawall.
Damit zeigen Sie eine klare Doppelmoral.
Weiterhin würde ich den Absturz der Aktie nicht nur auf Elons persönliches Verhalten schieben. Die Tesla Aktie ist massiv überhyped da die Leute nicht auf Verkaufszahlen sondern auf Innovationen Spekulieren.
Tesla hat quasi ein fast Monopol mit selbstfahrenden Taxis angekündigt ist aber immer noch weit von der Serienreife entfernt und andere Hersteller haben deutlich aufgeholt wenn nicht manche sogar überholt.
Ähnlich sieht es mit der 2020 vorgestellten 4680-Batterie aus. Weniger Leistung als angestrebt, man hört seit einem halben Jahr so gut wie gar nichts mehr, davor gab es Probleme bei der fertigung.
Das scheint mir ein teures Innovationsgrab zu sein. Tesla hat sich schlicht verzockt und dazu noch einen CEO mit zumindest sehr fragwürdigen persönlichen Ansichten.
Diese Kombination sorgt aktuell für den massiven Absturz der Aktie. Kein linker Krawall Mob.
Das daran leider auch einige Arbeitsplätze von guten Menschen hängen ist schade, hat es aber immer schon gegeben. Dann werden die Leute halt woanders wieder Arbeit finden. Ist ja nicht so, dass deshalb insgeheim weniger Autos verkauft werden. Der Bedarf an Verkäufern und Mechatronikern steigt dann bei anderen Herstellern wieder.
Es ist beängstigend. Primär geht es dem linken Mob nicht um Elon oder Tesla. Selbst dem größten Idioten dürfte klar sein, dass Elon so viel Geld hat, dass man ihn nicht treffen kann, wenn er ein paar Autos weniger verkauft. Das stimmt übrigens inzwischen nicht mehr, da seit Verfügbarkeit des neuen Model Y die Verkaufszahlen in zahlreichen Ländern wieder auf Vorjahresniveau liegen. Eigentlich soll hier vorgeführt werden, was passiert, wenn man sich dem links-woke-grünen Glaubensbekenntnis verweigert oder gar gegen diese Weltsicht vorgeht. Damit sollen künftige Gegner mundtot gemacht werden.
Du erkennst die Ironie, dass die rechtsradikale Seite genau das Gleiche macht? Da wird jeder, der komplett logische Kritik äußert, zu einem „links-woken“ Menschen gemacht, der dumm ist. Dabei wiederholt sich Geschichte und Idioten folgen blind ihrem „Führer“, der keinerlei Kritik zulässt.
Spoiler: Es gibt auch eine Mitte, die weder links noch rechts ist. Sieht man aber nicht, wenn man die Welt nur noch in Schwarz und Weiß einteilt.
Besser kann man es nicht ausdrücken!
Also bei den Zeilen habt ihr viel Fantasie bewiesen, nun Musk sein Vermögen liegt bei den Aktien wo er auch gut 100 Milliarden in den letzten Tagen verloren hat. Selbst X hat er finanzieren lassen weil er die 40 Milliarden nicht hatte ! Also einfach mal realistisch bleiben , und die E Autos sind auch nicht mehr auf den ersten Platz weil sehr alt !
Oh, mein Gott! Der ganze Linkenhass verrät doch nur den Rechtsruck solcher Schreiberlinge. Vom Prinzip Verdrehung lebt die gesamte AfD.
Egon Murks lebt in einer eigenen Welt. Bisher ist ihm viel gelungen. Scheinbar ist er zu dumm, um die weltweiten Konsequenzen seines Handelns zu überblicken. wie er denkt, kann jeder an seinen Statement erkennen. Nur bei physischer Gewalt seien Konsequenzen erlaubt Konsequenzen. Egon. Murks hast es wenn Intelligenz mit Bildung verwechselt wird. An seinem Beispiel ist deutlich zu erkennen, dass im humanistische Bildung fehlt.
lasst den Musk in Ruhe, der ist die Welt Rettung , der soll schnell nach Deutschland, ich bitte mich an, ich kann 48 Stunden am Tag ARBEITEN.
Ich glaube du bist schon raus, wegen deiner Rechtschreibung ;). Ein paar mehr Kriterien hat selbst Musk, als nur absolute Loyalität. Wenn es schon an dem Korrekturlesen scheitert, wird es bei der Qualitätskontrolle nicht besser sein ;)
sollch wie du regieren das Land, und wo sind wir jetzt, du Professor?
40% Systemwähler und dazu Polityk Verdruss, macht das Ergebnis.
Sinn ist wichtig , und dein Verständnis der Polityk kann nur Rechtschreibung erkennen.
Melde dich wenn du 200 Jahre alt bist, dann reden wir.
es ging um:
Wenn wir „Musk“ Ideologii nicht übernehmen, in 5 Jahren implodiert Deutschland, Bonzen inklusive.
Geld für Systemwähler übersteigt BIP.
Aber du verstehst das nicht, „herr professor“
Hast wohl aktuell keinen Job? Warum nur?
Grafen, somit Hohadel Arbeitet nicht, man man, du hast Dich lächerlich gemacht.
LG
Olaf
Herr Graf, nur 1 Stunde ihrer 48 Stunden am Tag sollten Sie auf der Schulbank zubringen, um Vokabeln zu lernen – ich BIETE Sie darum! Danach können Sie sich entspannt wieder Herrn Musk ANBITTEN.
ich nehme mir die Zeit, da „Rettung des Einen… ist Rettung der Menschheit “ ? Sie sind womöglich
kein großer Intellektuelle, wenn Sie nicht verstehen was 48 Std. am Tag bedeutet.
Traurig welch Wähler hat Deutschland.
Das ist das Ergebnis Deutschland, dass ca. 70 Millionen „professoren“(bewußt mit klein geschrieben)
immer wieder das gleiche tun und erwarten ein anderes Ergebnis.
Der Einstein hat dafür einen Namen verfasst.
Wenn ich Hauptschule absolviert habe, wer sind die Anderen, Sie sind gemeint?
Ich verzeihe es Ihnen , da Ihre Herkunft die Schuld ist.
Mit feiner deutschen Art.
Freundliche Grüße
Herr Graf
Als wenn nur bei Audi der Absatz einbricht, Werke geschlossen werden und Mitarbeiter entlassen werden.
Fiat legt den 500 auf Eis, weil die Nachfrage ins bodenlose gesackt ist. Mini beendet dir Produktion des Elektroautos in England und stellt dessen Produktion dort ein.
Mini Absatzeinbruch bei den Zulassungszahlen 25 Prozent.
Mini hat die Produktion des Elektro-Mini aber nicht wegen der Nachfrage in England eingestellt. In England wurde nur der alte Elektro-Mini gebaut (umgebauter Verbrenner). Die neuen Elektro-Mini werden alle in Leipzig gebaut. Die basieren jetzt auf einer komplett anderen Plattform als die Verbrenner-Minis, die in England gebaut werden.
Das Werk in Leipzig wurde extra für die E-Plattform umgebaut.
Der neue Mini kommt aus China und ist ein Joint Venture mit GWM.
Die Basis bildet der ORA 03 Funky Cat (muffige Katze).
Der neue Elektro Mini ist ein umgelabelter Ora 03, der 10k Euro teurer verkauft wird. Aus Leipzig kommt gar nix.
https://www.handelsblatt.com/mobilitaet/motor/markenausblick-mini-wird-chinesischer-das-sind-die-neuen-modelle/28998860.html
Und welche Rolle spielt Elon Musk dabei? Denke mal, dein Kommentar hat sich in den falschen Artikel verirrt…
Cool.Andere bauen lieber Türkei,Polen,Tschechien.Macht den Profit fetter ;p
Musk ist ein weiteres anschauliches Beispiel, wie Leute sich radikalisieren nach einem einschneidenden Erlebnis. Nun bekämpft er das “ Woke Mind Virus“…
Elon Musk ist Autist. Ich finde es befremdlich, wenn man sich über solche Leute lustig macht und Inklusion anscheinend nicht beachtet. Auch solche Leute gehören in unsere Gesellschaft, müssen integriert und gefördert werden.
Wenn man sich über seine Krankheit lustig macht, ja, stimme ich zu, aber diese ist kein Argument gegen Kritik an seinem Verhalten, welches oft nichts damit zu tun hat.
Zumal wir hier über den reichsten Menschen der Welt sprechen, der spätestens seit der Wahl von Trump seine Macht extrem ausgebaut hat.
Ob Autist oder nicht, das darf man durchaus kritisieren und hat mit Inklusion rein gar nichts zu tun.
Ob die aktuellen Tesla Zahlen wirklich darauf zurückzuführen sind, werden wir dann im Sommer sehen. Aktuell sind die Zahlen wegen des Modellwechsels beim meistverkauften Auto der Welt verfälscht.
Ich kenne eine Autistin. Es hat ALLES damit zu tun.
Was ist daran Falsch den Politischen Apparat endlich mal zu modernisieren? Hätten wir hier in Deutschland auch mal dringend nötig.
Das das erstmal Geld kostet und keins einspart sollte jedem klar sein. Musk denkt nicht wie der klassische Politiker für die Amtszeit er ist ein Visionär die denken deutlich weiter voraus.
Das fällt aber natürlich vielen sehr schwer, hat auch was mit Intelligenz zu tun.
Ja, sieht man an deiner Frage, denn er modernisiert diesen „politischen Apparat“ in erster Linie für wohlhabende und sehr reiche Menschen wie sich und Trump. Und er verbreitet eine Falschaussage nach der anderen, aber das erkennt man nicht, wie du sagst, wenn man nicht gebildet ist und Dinge auch mal hinterfragt.
Gleichschaltung und Säuberung ist also eine Modernisierung des politischen Apparates?
Daran ist gar nichts modern, sondern einfach nur 1933.
Visionär war er mal, heute ist er Recht-Woke, um mal diese Art der Worte zu strapazieren. Nein, sein „Autismus“ (haben wir jemals eine Diagnose gesehen) ist eben keine Entschuldigung für alles. Und mal so neben bei, in einer derart gestickten Geselschaft brauchst Du dir über Inklusion keine Gedanken mache, denn es gibt keine!
Das kann nur Satire sein. Bitte, lass‘ es Satire sein!
Mit Sicherheit.
Vor allem: „Inklusion“ – der war gut!
Da schei*t Musk selbst doch drauf.
Bitte was? Es gibt kaum Weltkonzern in dem so viele Beeinträchtigte arbeiten wie in Musks firmen!
Erstmal schlau machen bevor man solch ein quatsch von sich gibt
https://www.moz.de/nachrichten/brandenburg/gigafactory-gruenheide-tesla-in-gruenheide-ist-offen-fuer-beschaeftigte-mit-handicap-61174219.html
https://www.comparably.com/companies/spacex/diversity
Ist er das wirklich (Autist)?
Soweit ich weiß, ist er selbst der Einzige, der das jemals behauptet hat.
Das ist niemals bestätigt worden.
Im Gegenteil: Ärzte sagen, dass er viel introvertierter sein müsste.
Musk behauptet von sich selbst, er sei Autist. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Vielleicht hat er auch einfach nur Narzissmus mit Autismus verwechselt.
Mische ganz viel Narzissmus mit einer ordentlichen Dosis Autismus. Füge noch etwas Schwurbelei bei.
Fertig ist der Elon Musk ;-)
Absolut.
Es gibt keine Hinweise auf ein autistisches Persönlichkeitsbild von Musk, außer einem Interview und einer Äusserung in seinem Buch. Keine Diagnose. Nix. Nada.
Aber hey, glaub ruhig weiter an sein Geschwafel.
Ich glaube, man kommt der Wahrheit näher, wenn man in der Artikel-Überschrift das Wort „mehr“ weglässt. Elon hat mMn noch nie die Welt verstanden. Für mich zeigt er zumindest Anzeichen von Autismus. Einerseits Züge von Genialität, andererseits massiv eingeschränkte Sozialisierung. Der Mann gehört in ärztliche Betreuung.
Er hat vor Jahren zugegeben, dass er Asperger-Autist ist und in ärztlicher Behandlung war. Dazu kam wohl noch eine schwere Kindheit, geprägt von Gewalt.
Mittlerweile behandelt er sich wohl nur noch selbst – mit seinem selbst kreierten Drogencocktail.
Korrekt. Wir sind grade Zeuge wie einer der medienwirksamsten Menschen der Welt dem Verfolgungswahn aufgrund einer Psychose erliegt.
Vielleicht ist er mittlerweile auch schizophren. Ich glaube aber nicht, dass ihm noch wer helfen kann, denn normalerweise haben solche Menschen nur sehr eingeschränkte Mittel und keine Wahl. Elon kann einfach so weiter machen und sich unendlich noch mehr Zeug reinpfeifen, bis es in ein paar Jahren halt nen Schlag tut – gibt ja Millionen Menschen, die ihm jeden Tag sagen, wie richtig er alles macht