Tesla kündigt FSD Beta für Q1 2025 in Europa an

Tesla testet in den USA seit einer Weile eine FSD Beta, was für „Full Self Driving“ steht und über den aktuellen Funktionsumfang des Autopiloten hinausgeht. Hier gibt es jetzt eine Roadmap für die USA, es sei einiges für September geplant.

Im Oktober soll dann Version 13 der FSD Beta kommen und bis dahin sind viele Dinge, wie Augentracking mit Sonnenbrille, geplant. Doch wie sieht es mit uns in Europa aus? Da plant Tesla im ersten Quartal 2025 einen Start, wie auch in China.

Tesla gibt allerdings auch an, dass es von den lokalen Behörden abhängt, ob man eine Genehmigung dafür bekommt. Das bedeutet also nicht, dass in Deutschland in ein paar Monaten die ersten Teslas unterwegs sind, die diese FSD Beta nutzen.

Ich bin bei solchen Ankündigungen durchaus skeptisch, Tesla scheint sich ja auch nicht wirklich sicher zu sein. Es ist auch schwer zu sagen, welche Funktionen wir in Europa sehen werden, das könnte sich auch von Land zu Land unterscheiden.