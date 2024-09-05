Tesla Model Y: Neuauflage für 2025 hat eine wichtige Aufgabe

Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage und wir werden sehen, ob man sich im zweiten Halbjahr 2024 erholen kann. Vermutlich nicht, aber es gibt bei Tesla einen Lichtblick für 2025, denn die Neuauflage des Model Y rückt immer näher.

Noch im ersten Quartal soll es in China losgehen und Reuters hat diese Woche mit zwei weiteren Details nachgelegt. Tesla plant eine Version mit 6 Sitzen für Ende des Jahres, die man in China produziert. Es ist unklar, ob Tesla sie exportieren wird.

Tesla rechnet mit höherer Nachfrage

Doch Tesla hat die Zulieferer angeblich auch darauf vorbereitet, dass die Nachfrage wieder massiv steigen wird, man rechnet mit einem zweistelligen Wachstum. Das würde bedeuten, dass das neue Tesla Model Y die Verkäufe der Marke ankurbelt.

Das Tesla Model 3 wurde letztes Jahr stark überarbeitet, aber es sieht so aus, als ob das neue Tesla Model Y „Juniper“ noch mehr Änderungen bekommt. Ich bin auf die Neuauflage des meistverkauften Autos von 2023 gespannt, das wird äußerst wichtig für Tesla, denn das günstige Elektroauto wurde angeblich auf Eis gelegt.