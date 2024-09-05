Tesla Model Y: Neuauflage für 2025 hat eine wichtige Aufgabe

Mobilität

Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage und wir werden sehen, ob man sich im zweiten Halbjahr 2024 erholen kann. Vermutlich nicht, aber es gibt bei Tesla einen Lichtblick für 2025, denn die Neuauflage des Model Y rückt immer näher.

Noch im ersten Quartal soll es in China losgehen und Reuters hat diese Woche mit zwei weiteren Details nachgelegt. Tesla plant eine Version mit 6 Sitzen für Ende des Jahres, die man in China produziert. Es ist unklar, ob Tesla sie exportieren wird.

Tesla rechnet mit höherer Nachfrage

Doch Tesla hat die Zulieferer angeblich auch darauf vorbereitet, dass die Nachfrage wieder massiv steigen wird, man rechnet mit einem zweistelligen Wachstum. Das würde bedeuten, dass das neue Tesla Model Y die Verkäufe der Marke ankurbelt.

Das Tesla Model 3 wurde letztes Jahr stark überarbeitet, aber es sieht so aus, als ob das neue Tesla Model Y „Juniper“ noch mehr Änderungen bekommt. Ich bin auf die Neuauflage des meistverkauften Autos von 2023 gespannt, das wird äußerst wichtig für Tesla, denn das günstige Elektroauto wurde angeblich auf Eis gelegt.

  1. Daniel 👋
    sagt am

    Es schreibt dort wohl ein Tesla Fan – Aus China gab es bereits ein Dementi zum 6 Sitzer. Bislang sind keine der Hoffnungen und jüngsten Ankündigungen von E. Musk erfüllt worden, andere Hersteller sind inzwischen einfach besser und eher gefragt – die Aktie bleibt also überbewertet. Aber irgendwann wird auch der letzte Träumer wach.

    Antworten
    1. Rogh 🌀
      sagt am zu Daniel ⇡

      Einfach besser sind die anderen…so,so. Alleine schon, dass man bei Tesla nicht jedes Jahr in die Werkstatt muss zur ‚Inspektion“, ist denke ich bisher einmalig in der Automobilindustrie.

      Zudem sind die anderen durch ihre klassischen zusatzpakete mit saftigen Aufpreisen am Ende teurer. Für mich ist der 3er und der Y immer noch das beste und günstigste aif dem E-Markt.

      Antworten
      1. Willy ☀️
        sagt am zu Rogh ⇡

        Bei welchem E-Auto muss man noch jährlich zur Inspektion? Auf jeden Fall bei den deutschen Herstellern nicht mehr.

        Antworten

