Tesla Model 3 wird deutlich teurer in Deutschland

Tesla hat es bereits angedroht und da die Strafzölle kommen, zieht man es wirklich durch, das Model 3 wird teurer. Es geht jetzt bei 42.490 Euro los, damit packt Tesla hier direkt mal 1.500 Euro oben drauf. Auch die anderen zwei Versionen sind teurer.

Ob man diese Preise wirklich durchgehend an die Kunden weiterreicht? Zum Start in ein neues Quartal ist Tesla gerne mutiger, zum Quartalsendspurt gibt es aber oft gute Rabatte und Aktionen, ich würde also im Zweifel einfach noch etwas warten.

Die Nachfrage bei Tesla geht derzeit zurück, wie auch bei anderen Elektroautos, und ich glaube auch nicht, dass die neue Farbe das ausgleicht. Tesla möchte die Strafzölle natürlich nicht bezahlen, ich vermute aber, dass man das am Ende muss.

Es ist übrigens nur das Tesla Model 3 betroffen, welches in China gefertigt und zu uns importiert wird. Das Tesla Model S und Tesla Model X kommen aus den USA und das Tesla Model Y wird bekanntlich in Deutschland (Grünheide) produziert.

