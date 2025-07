Nachfrage nach Tesla Model S und Model X bricht ein

Tesla blickt mittlerweile auf eine sinkende Nachfrage, aber in den Zahlen sieht man, dass vor allem die beiden Flaggschiffe immer unbeliebter werden. Die Nachfrage nach dem Tesla Model S und Tesla Model X ist in Q2 2024 sehr stark eingebrochen.

Letztes Jahr wurden hier 19.225 Einheiten in Q2 2023 ausgeliefert, in diesem Jahr gibt Tesla nur noch „andere Modelle“ an und spricht von 21.551 Einheiten. Tesla gibt nicht an, wie sich diese Modelle aufteilen, welchen Anteil hat also der Cybertruck?

Eine Rückrufaktion könnte laut Electrek der Hinweis sein, denn man geht von 8.000 bis 9.000 Einheiten aus. Zieht man das ab und runden wir alles mal ein bisschen auf und ab, dann landen wir bei etwa 12.000 Einheiten für das Tesla Model S und X.

Das wäre im Vergleich zu fast 20.000 Einheiten vor einem Jahr ein starker Einbruch und wirft sicher auch bei Tesla die Frage auf, ob sich die Modelle noch lohnen. Falls die Nachfrage weiter zurückgeht, dann bedarf es vielleicht keiner Antwort darauf.

Tesla könnte Fokus auf Cybertruck legen

Der Cybertruck kommt jedenfalls ganz gut in den USA an und dürfte auch das Tesla Model X bei vielen abgelöst haben, wird Tesla die beiden Modelle also überhaupt noch pflegen? Oder baut man das Lineup für den Cybertruck nicht doch eher aus?

Ich bin gespannt, wie es beim Tesla Model S und Tesla Model X weitergeht, aber mit Blick auf die Zahlen, würde ich an Stelle von Tesla den Fokus nicht mehr auf diese beiden Modelle legen, ein globaler (kleinerer) Cybertruck dürfte erfolgreicher sein.

Mich wundert diese Entwicklung übrigens nicht, denn während es beim Tesla Model 3 und Y kaum Alternativen in der Preisklasse gibt, so findet man im sechsstelligen Bereich ein paar Elektroautos, die auch besser als ein Tesla Model S und X sind.

