Tesla Model Q soll 2025 kommen: Sehen wir ein günstiges Elektroauto?

Tesla Robotaxi Header
Tesla Cybercab wird noch Jahre dauern

Eigentlich hat Tesla schon bestätigt, dass das günstige Elektroauto vorerst vom Tisch ist, denn Elon Musk selbst bezeichnete es als „sinnlos“. Womöglich werden wir günstigere Versionen des Model 3 und Model Y sehen, mehr aber auch nicht.

Doch seit heute sorgt eine Meldung von GlobalChinaEV für Aufsehen, in der von einem „Model Q“ für Anfang 2025 die Rede ist. Travis Axelrod von Tesla soll das günstige Elektroauto in einem Event von der Deutschen Bank bestätigt haben.

Und Travis Axelrod? Der schweigt von offizieller Seite. Wie Tesla übrigens auch. Ich wäre bei dieser Meldung sehr vorsichtig, denn es ist vollkommen unklar, ob es das Event für Investoren wirklich gab. Und falls, was Travis Axelrod hier wirklich sagte.

Skoda Elroq Teaser

Skoda Enyaq: Neue Version für 2025 wird teurer

Der Skoda Enyaq ist ein durchaus beliebtes Elektroauto im VW-Konzern und für die Marke ein wichtiges Modell in den letzten…

9. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

