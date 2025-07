Tesla Model Y wieder an der Spitze in Europa

Der Bestseller von Tesla kämpfte in den letzten Monaten mit einer sehr schlechten Nachfrage und es wurde oft gedeutet, dass das an Elon Musk liegt. Wir haben hier aber immer wieder aufgezeigt, dass die Lage deutlich komplexer ist. Wie erwartet gingen die Zahlen des Elektroautos im März wieder in die Höhe, Tesla dominiert.

Doch das ist, wie bei der miserablen Nachfrage in den letzten Monaten, nur eine Momentaufnahme, die nicht den „echten“ Zustand bei Tesla darstellt. Vor einem Modellwechsel geht es rapide runter, weil viele auf eine neue Version warten, nach einem Modellwechsel geht es logischerweise nach oben, weil viele direkt bestellen.

Entscheidend waren also nicht die Zahlen im Januar oder Februar und es werden auch nicht die Zahlen im März oder April sein, wichtig ist der Blick auf das ganze Jahr und vor allem den Sommer und die zweite Jahreshälfte. Die Nachfrage ist bei Tesla letztes Jahr eingebrochen, das hatte nichts mit einem Modellwechsel zu tun.

Tesla muss die Probleme angehen

Doch jetzt ist das neue Model Y da, jetzt werden die „normalen“ Versionen (nicht nur die Launch Edition) ausgeliefert, nach 1-2 Monaten kann man dann langsam ein Fazit ziehen und schauen, ob die Neuauflage des Model Y ausreicht. Ich glaube es weiterhin nicht, was aber nicht an Elon Musk, sondern an anderen Umständen liegt.

Die Konkurrenz hat aufgeholt, sie ist technisch sogar in einigen Punkten besser und das Model Y bleibt eben ein Auto, welches bei über 45.000 Euro startet. Es ist ein guter Deal für diesen Preis, aber nicht jeder kauft Autos in dieser Preisklasse. Und beim Leasing ist Tesla bis heute unattraktiv, diesen Weg kann man also nicht gehen.

Es wird also spannend, ob Tesla die anderen Probleme (Elon Musk wird sicher CEO bleiben) angeht, die einen größeren Einfluss als der Chef haben dürften. Eine etwas günstigere Version, Leasing-Deals, solche Dinge könnten jetzt wichtiger werden. Vielleicht täusche ich mich auch und die neue Optik alleine reicht vollkommen aus.

