Tesla möchte die „Signale“ in Deutschland abwarten

Tesla möchte „nicht mehrere Milliarden für den Ausbau der Fabrik“ zahlen, wenn die „Signale“ fehlen, so André Thierig gegenüber der dpa. Es geht um das Werk in Grünheide, bei dem Tesla Deutschland gerade erst 400 Arbeitsplätze reduziert hat.

Man habe bei Tesla ein „deutlich stärkeres Wachstum“ prognostiziert und geht auch grundsätzlich davon aus, dass „der Markt wieder anziehen wird“, so der Tesla-Werksleiter, aber man wartet derzeit ab. Tesla kann „aufs Gas treten“, wenn man die Kapazitäten benötigt, aber derzeit bleibt es bei drei Schichten pro 5 Tage-Woche.

Tesla produziert das Model Y in Deutschland für den europäischen Markt, neu ist übrigens auch die Produktion für UK mit dem Lenkrad auf der rechten Seite. Bisher wurden noch keine weiteren Modelle für Deutschland bestätigt, aber da langfristig eine Million Elektroautos pro Jahr eingeplant werden, dürften diese noch kommen.

Aber selbst Tesla kämpft derzeit mit einer sinkenden Nachfrage und versucht diese zwar gerade anzukurbeln, ein Ausbau in Deutschland liegt daher jedoch auf Eis

