Tesla versucht die Nachfrage nach Elektroautos anzukurbeln

Ein neues Elektroauto von Tesla fehlt derzeit im Portfolio und die Neuauflage des Bestsellers kommt vermutlich erst Anfang 2025. Tesla muss also mit dem arbeiten, was man hat. Da ist man derzeit durchaus aktiv, fast jede Woche tut sich etwas.

Tesla Model Y: Rabatt für verfügbare Modelle

Im Juni führte man zum Beispiel eine eigene Umweltprämie in Höhe von 6.000 Euro beim Tesla Model Y ein und diese lässt man jetzt länger laufen. Ein Enddatum hat Tesla nicht genannt, aber sie wird vermutlich nicht mehr so schnell verschwinden.

Leider gilt diese Prämie weiterhin nur für vorkonfigurierte Model Y aus dem sofort verfügbaren Fahrzeugbestand, Tesla möchte also schnell Autos verkaufen. Dafür hat man den Zinssatz aber bei allen Versionen auf 0 Prozent beim Model Y gesenkt.

Tesla Model Y Hinterradantrieb ab 399 € im Leasing und mit 0 % Zinsen in der Finanzierung

Tesla Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb ab 459 € im Leasing und mit 0 % Zinsen in der Finanzierung

Tesla Model Y Maximale Reichweite Allradantrieb ab 479 € im Leasing und mit 0 % Zinsen in der Finanzierung

Tesla Model Y Performance Allradantrieb ab 529 € im Leasing und mit 0 % Zinsen in der Finanzierung

Tesla Model 3: Neue Version für die USA

Doch auch beim Tesla Model 3 tut sich etwas, wenn auch noch nicht bei uns, denn in den USA hat man eine vierte Version eingeführt. Es gibt jetzt die Option mit nur einem Elektromotor und großem Akku. Der Preis wurde um 4.000 Dollar gesenkt, also im Vergleich zur Dual-Motor-Version. So möchte man diese Lücke schließen.

Bei uns in Deutschland gibt es diese Version nicht, denn das Tesla Model 3 wird aus China und nicht aus den USA importiert (daher wurde es sogar teurer), aber wer weiß, vielleicht führt man diese vierte Option auch bald in China ein. Tesla hat beim Model Y gezeigt, dass man diese Version auch global für die Kunden anbieten will.

Das Tesla Model 3 startet derzeit bei 42.490 Euro, die nächste Version liegt dann aber schon bei über 50.000 Euro. Hier könnte man die Lücke also sehr gut füllen.

Tesla Model Y: Neu für unter 40.000 Euro

Die Elektroautos von Tesla sind kein Selbstläufer mehr und die Nachfrage geht in diesem Jahr erstmals zurück. Tesla muss also reagieren, denn der Fokus liegt bei der Marke weiter auf Wachstum und die Möglichkeiten sind bei Tesla begrenzt.

Ich gehe davon aus, dass wir im zweiten Halbjahr noch weitere Aktionen bei Tesla sehen werden, denn bevor die Werke nicht auf Volllast laufen, wird man sicher den maximalen Spielraum nutzen, den man für Angebote hat. Und Tesla hat Reserven.

Diese Entwicklung führt übrigens auch dazu, dass man ein nagelneues Tesla Model Y mittlerweile für unter 40.000 Euro in Deutschland kaufen kann. Für einen SUV in dieser Größe, der in Deutschland gefertigt wurde, ist das mittlerweile durchaus attraktiv. Für einen Verbrenner zahlt man in dieser Liga meistens sogar noch mehr.

Mal schauen wie sich das zweite Halbjahr 2024 entwickelt, aber das setzt auch die Konkurrenz unter Druck, die irgendwann auf die Preise von Tesla reagieren muss.

