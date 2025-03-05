Tesla plant ganz neue Version des Model Y
Tesla könnte mit der Neuauflage des Model Y auch eine neue Version auf den Markt bringen, ein Tesla Model Y+. Den passenden Hinweis liefert der Teilekatalog aus China, daher wäre es natürlich denkbar, dass die Version exklusiv für China ist.
Wir wissen bisher noch nicht, wofür das Plus steht. Es könnte eine längere Version des Model Y sein, sowas ist in China beliebt, vielleicht ist es aber auch die Version mit dem größeren Akku (ca. 95 kWh) und mehr Reichweite, die im Raum steht.
Eine günstigere Version würde ich bei einem Plus als Zusatz jedenfalls eher nicht vermuten, aber offizielle Details gibt es noch nicht. Vielleicht aber schon bald, der Eintrag im Katalog deutet darauf hin, dass das Tesla Model Y+ schon bald kommt.
Fehler melden4 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
in Smart Home
Ist nix neues, gabs beim alten Y auch schon in China
In China gab es doch würde ich meinen schon mal eine + Version ! Aber das war nichts besonderes, diesmal wäre es echt toll wenn sie mal eine großere Batterie plus paar mehr Premium Sachen rein bringen ala Adaptives Fahrwerk noch dazu!
Das Plus steht wahrscheinlich für die neue Batterie die 1000 Jahre hält.🙃
ich glaube in 100 Jahren werden wir doch eh durch einen Meteorit ausgelöscht? Dann brauchts das doch gar nicht 😁