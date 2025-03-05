Mobilität

Tesla plant ganz neue Version des Model Y

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Tesla Model Y Launch Series Deutschland

Tesla könnte mit der Neuauflage des Model Y auch eine neue Version auf den Markt bringen, ein Tesla Model Y+. Den passenden Hinweis liefert der Teilekatalog aus China, daher wäre es natürlich denkbar, dass die Version exklusiv für China ist.

Wir wissen bisher noch nicht, wofür das Plus steht. Es könnte eine längere Version des Model Y sein, sowas ist in China beliebt, vielleicht ist es aber auch die Version mit dem größeren Akku (ca. 95 kWh) und mehr Reichweite, die im Raum steht.

Eine günstigere Version würde ich bei einem Plus als Zusatz jedenfalls eher nicht vermuten, aber offizielle Details gibt es noch nicht. Vielleicht aber schon bald, der Eintrag im Katalog deutet darauf hin, dass das Tesla Model Y+ schon bald kommt.

Tesla Model 3 2024 Performance Header

Tesla legt massiven Absturz in Europa hin

Liegt es wirklich nur daran, dass ab diesem Monat das neue Model Y ausgeliefert wird, oder hat Tesla langsam doch…

4. März 2025 | Jetzt lesen →

4 Kommentare

   

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Ist nix neues, gabs beim alten Y auch schon in China

    Antworten
  2. Tino Köhler ☀️
    sagt am

    In China gab es doch würde ich meinen schon mal eine + Version ! Aber das war nichts besonderes, diesmal wäre es echt toll wenn sie mal eine großere Batterie plus paar mehr Premium Sachen rein bringen ala Adaptives Fahrwerk noch dazu!

    Antworten
  3. Thomas 💎
    sagt am

    Das Plus steht wahrscheinlich für die neue Batterie die 1000 Jahre hält.🙃

    Antworten
    1. Abraxas 👋
      sagt am zu Thomas ⇡

      ich glaube in 100 Jahren werden wir doch eh durch einen Meteorit ausgelöscht? Dann brauchts das doch gar nicht 😁

      Antworten

