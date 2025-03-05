Tesla plant ganz neue Version des Model Y

Tesla könnte mit der Neuauflage des Model Y auch eine neue Version auf den Markt bringen, ein Tesla Model Y+. Den passenden Hinweis liefert der Teilekatalog aus China, daher wäre es natürlich denkbar, dass die Version exklusiv für China ist.

Wir wissen bisher noch nicht, wofür das Plus steht. Es könnte eine längere Version des Model Y sein, sowas ist in China beliebt, vielleicht ist es aber auch die Version mit dem größeren Akku (ca. 95 kWh) und mehr Reichweite, die im Raum steht.

Eine günstigere Version würde ich bei einem Plus als Zusatz jedenfalls eher nicht vermuten, aber offizielle Details gibt es noch nicht. Vielleicht aber schon bald, der Eintrag im Katalog deutet darauf hin, dass das Tesla Model Y+ schon bald kommt.