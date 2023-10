Tesla plant mehr Werbung, muss aber vorher ein Problem lösen

Elon Musk ist eigentlich gar kein Freund von Werbung, doch mittlerweile ist das bei Tesla nötig, um zu wachsen. Daher gab man im Frühjahr bekannt, dass Tesla jetzt Werbung schalten wird und mir ist seit dem tatsächlich öfter welche begegnet.

Hier und da sieht man erste Werbung für Tesla und im Radio habe ich sogar die Tage gehört, wie ein Tesla Model 3 verlost wird. Die Marke geht jetzt also den ganz klassischen Weg, aber laut Elon Musk sei das bisher noch ein „kleiner Maßstab“.

Diesen möchte Tesla jedoch erweitern und plant größere Werbeaktionen, so der Chef von Tesla diese Woche über X, wenn man mal herausgefunden hat, was „am besten funktioniert“. Doch vorher gibt es hier noch ein Problem für Tesla zu lösen.

Ich sagte, wir würden Werbung machen. Wir tun dies in kleinem Maßstab und werden es in größerem Maßstab tun, wenn wir wissen, was am besten funktioniert.

Tesla plant günstigere Elektroautos

Im Gespräch mit Investoren gab Elon Musk vor ein paar Tagen an, dass es nicht sinnvoll sei, wenn man ein Auto bewirbt, welches sich die Menschen nicht leisten können. Klar, man kann heute sehr gut Zielgruppen erreichen, aber Tesla möchte die Sache anders angehen und dafür sorgen, dass die Autos günstiger werden.

Tesla arbeitet derzeit an einem kompakten und günstigen Elektroauto, doch damit ist nicht vor 2025 zu rechnen. Der Fokus liegt derzeit auf dem Model 3 und Model Y und in den nächsten Monaten auf dem Cybertruck. Ich bin mir aber sicher, dass das kompakte und günstige Elektroauto von Tesla in einem Jahr ein Thema sein wird.

Es hilft nicht wirklich, die Leute über ein Auto zu informieren, das toll ist, das sie sich aber nicht leisten können. Das ist also das, was wirklich verkauft werden muss: Das Auto muss erschwinglich sein, sonst kann es sich der Durchschnittsbürger nicht mit Geld kaufen.

