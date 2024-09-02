Mobilität

Tesla plant neues Elektroauto: Erste Details zum Event im Herbst

Tesla wollte eigentlich schon letzten Monat ein Event abhalten, auf dem man ein neues Elektroauto präsentiert, bei dem es sich wohl um sowas wie ein Robotaxi für die Zukunft handelt. Doch das Event wurde dann später auf Oktober verschoben.

Elon Musk war mal wieder zu schnell mit der Ankündigung und das Team konnte die Vorgabe nicht erfüllen. Doch dieses Mal scheint man den Zeitraum einzuhalten, da das Event am 10. Oktober final geplant wird. Und laut Bloomberg gibt es einen Ort.

Tesla plant Event im Filmstudio

Tesla hat sich für das Warner Bros. Studio in Burbank entschieden, was für Tesla doch eher ungewöhnlich ist. Eigentlich finden die Events eher auf dem Gelände von Tesla statt, wie direkt in Kalifornien oder wie beim Cybertruck in der Giga Texas.

Warum hat sich Tesla ein Filmstudio ausgesucht? Eine Vermutung wäre, dass Tesla direkt vor Ort das autonome Fahren demonstrieren möchte und die Filmkulisse für eine Demonstration vorbereitet. Das wäre weniger riskant als ein Test im Alltag.

Man wird die Medien vor Ort wohl kaum durch die Straßen von Burbank fahren und das dort testen lassen, falls etwas passiert, wäre das ein Fiasko. Ich bin wirklich auf das Robotaxi von Tesla gespannt, es steht im Raum, dass dafür sogar das günstige Elektroauto auf Eis gelegt wurde. Es ist also sehr wichtig für die Zukunft von Tesla.

