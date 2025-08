Tesla: Probleme für das günstige Elektroauto und Event im Oktober

Tesla hat diese Woche bestätigt, was sich bereits in den Gerüchten angedeutet hat, denn das Event für das „Robotaxi“ findet nicht im August statt, es wurde auf den 10. Oktober verschoben. Elon Musk plant wohl auch noch ein „One more thing“.

Tesla: Kein Werk für günstiges Elektroauto

Sehen wir auch das günstige Elektroauto, welches ja angeblich auf Eis liegt? Eher nicht, denn Tesla hat bei der geplanten Gigafactory für Mexiko auf Pause gedrückt. Eigentlich sollte das neue Werk der Startschuss für das günstige Elektroauto sein.

Gründe sind bisher nicht bekannt, aber Elon Musk rechnet wohl mit einem Sieg von Donald Trump im Herbst und dieser plant hohe Zölle für Autos aus Mexiko. Es wäre durchaus möglich, dass Tesla daher lieber noch ein neues Werk in den USA plant.

Ich bin mal auf die Entwicklung von Tesla im zweiten Halbjahr gespannt. Wie geht es mit Elon Musk weiter, wenn er in den USA eine Partei pusht, die sich klar gegen Elektroautos positioniert? Was, wenn die Nachfrage weiter sinkt? Und ist das erste Robotaxi wirklich das „große Ding“? Es werden sehr spannende Monate für Tesla.

