Tesla plant ein günstigeres Model Y für Sommer

Tesla hat immer wieder betont, dass man „günstigere Modelle“ für 2025 plant und seit einigen Monaten steht im Raum, dass damit eine günstigere Version des Model Y (und später auch Model 3) kommen wird. Doch wann? Angeblich im Sommer.

Berichte aus China lassen vermuten, dass wir im Juli ein neues Model Y sehen, was einen kleineren Akku (etwa 55 kWh), günstigere Sitze aus Stoff (ohne Lüftung) und einen manuellen Frunk hat. Es gibt hier wohl auch noch andere Abstriche bei Tesla.

Was kostet dieses neue Model Y?

Preislich sprechen wir in China wohl über etwas mehr als 20.000 Euro, wobei das sicher nicht für Europa gilt. Das aktuelle Model Y startet bei über 45.000 Euro, ich würde hier mit 35.000 Euro rechnen, im besten Fall vielleicht sogar 30.000 Euro.

So eine günstigere Version des Model Y wäre ein wichtiger Schritt für Tesla, denn die Nachfrage geht zurück und damit könnte man sie ankurbeln. Ein Facelift ist zwar attraktiv, aber das Model Y bleibt ein teures Auto, langfristig benötigt Tesla also günstigere Optionen. Mal schauen, was die Marke hier für 2025 geplant hat.

