Tesla Cybercab: Das neue Elektroauto im Detail

Tesla hat uns heute eine autonome Zukunft versprochen, wobei das eigentlich nicht neu ist, denn Elon Musk verspricht das seit Jahren und hat bisher nicht geliefert. Es wird aber mit jeder Ankündigung wilder, der Höhepunkt ist das neue Robotaxi.

Das wollen wir uns mal kurz im Detail anschauen, denn mittlerweile gibt es mehr Bilder. Wichtig ist, dass das ein Konzept und weit von der Serie entfernt ist. Tesla hat uns noch kein Datum genannt. Optisch erinnert es stark an den Cybertruck.

Das Robotaxi wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Modellen wie einem VW ID.3, Tesla Model 3 und Cybertruck, aber ich muss sagen, dass mir das Design auf den ersten Blick gut gefällt. Wobei eine Serienversion oft etwas anders aussieht.

Etwas kritischer sehe ich aber den Aufbau des Robotaxis, denn Flügeltüren sind teuer und unpraktisch, aber das ist nicht das Problem, auch nicht der wirklich sehr große Kofferraum, es ist etwas anderes. Das hier ist nämlich nur ein Zweisitzer.

Die autonome Vision von Tesla beinhaltet beim Robotaxi also keine Familie, man ist hier maximal mit einem Partner unterwegs. Der Innenraum erinnert stark an die aktuellen Elektroautos von Tesla, auch mit dem sehr großen Display in der Mitte.

Es fällt aber direkt auf, dass man auf ein Lenkrad verzichtet hat, denn es ist ja ein autonomes Auto. Ich gehe jetzt aber mal eine Wette ein. So einen Innenraum wird es als Serienversion weltweit nicht vor 2030 geben. Das liegt weit in der Zukunft.

Doch würde man das als Viersitzer, gerne mit einem etwas kleineren Kofferraum, und Lenkrad und abgeschwächter Technik (im Vergleich zum Model 3) für unter 25.000 Dollar als „Model 2“ anbieten, das wäre vermutlich ein echter Bestseller.

Bisher ist es aber ein leeres Versprechen, bei dem wir nicht wissen, wie Tesla das mit den Behörden lösen will, wo und wie man das Robotaxi produziert, wann es auf den Markt kommt und es fehlt noch so viel mehr, das war ein reines Show-Event.

Der Tesla Robovan rundet es ab

So ist es eine Vision der Zukunft, wie übrigens auch der Robovan. Hier träumt man bei Tesla mit KI-Bildern von einem autonomen Diner, Schulbus, Hochzeitsauto oder Fahrzeug, in das Kinder an Halloween einsteigen. Diese Art von Fahrzeug ist nicht neu, aber die KI-Bilder vermitteln dann doch einen sehr komischen Eindruck.

