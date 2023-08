Tesla Store: Ein „neues Elektroauto kommt bald“

Nachtrag: Das hat nichts zu bedeuten.

Tesla hat mittlerweile sehr lange Lieferzeiten für das Model 3 im eigenen Store und wir haben schon überlegt, ob das neue Model 3 im Rahmen der IAA gezeigt wird.

Jetzt liefert Tesla erneut Futter für die aktuellen Gerüchte rund um das Projekt „Highland“, denn im irischen Tesla Store gibt es den Hinweis „New Vehicle Coming Soon“. Bestellen kann man dort auch nicht mehr, bereitet sich Tesla also schon vor?

Im deutschen Store kann man an dieser Stelle die jeweilige Version des Tesla Model 3 auswählen, also das normale Modell, die Version mit mehr Reichweite oder eben Performance. Aber wie gesagt, wir sind hier teilweise im November bei Lieferzeiten.

Was auch immer Tesla da genau geplant hat, eine Sache scheint sicher: Das neue Tesla Model 3 kommt sehr bald. Die ersten Gerüchte sprachen von Q3 2023 bei der Produktion und in diesem befinden wir uns, spätestens im September sollte es also losgehen. Ich bin gespannt, denn die Neuerungen kommen dann 2024 ins Model Y.

Die Vorstellung des Tesla Model 3 Highland steht unmittelbar bevor. Im Shop in den USA steht: "New Vehicle Coming Soon"… Mehr Infos zum neuen Elektroauto gibt es hier: t.co pic.twitter.com/qMxamsJnfm — #Cleanthinking (@Cleanthinking) August 18, 2023

