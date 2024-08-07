Mobilität

Tesla, Toyota und Dacia: Diese Modelle dominieren die alternativen Antriebe

Autor-Bild
Von
|
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw

Im Berichtsmonat Juli 2024 gab es in drei Fahrzeugsegmenten im Vergleich zum Vormonat einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells.

Bei den Kleinwagen dominierte der Opel Corsa, in der oberen Mittelklasse war es der BMW 5er. Bei den Vans wurde die Mercedes B-Klasse am häufigsten neu zugelassen. In den übrigen Segmenten blieben die Modelle des Vormonats an der Spitze.

Auch bei den alternativen Antrieben gab es im Vergleich zum Vormonat Veränderungen. Bei den Elektrofahrzeugen (BEV) führte das Tesla Model Y die Neuzulassungen an, bei den Hybridfahrzeugen (ohne Plug-in) dominierte der Toyota Yaris. Bei den gasbetriebenen Fahrzeugen war der Dacia Jogger das meistzugelassene Fahrzeug.

In den anderen Kategorien der alternativen Antriebe blieben die führenden Modelle unverändert: der Ford Kuga bei den Plug-in-Hybriden, der Toyota Mirai bei den Brennstoffzellenfahrzeugen und erneut der Toyota Yaris bei den Vollhybriden. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert.

Modelle Zulassung Juli 2024 1

Modelle Zulassung Juli 2024 2

Die detaillierte Neuzulassungsstatistik für Juli 2024 nach Segmenten und Modellreihen wird in Kürze veröffentlicht und gibt weitere Einblicke in die aktuellen Trends und Präferenzen auf dem Automarkt, so das KBA.

Fabian Kirchbauer Photography

Neuzulassungen in Deutschland: Hybridboom und Elektroeinbruch

Im Juli 2024 wurden insgesamt 238.263 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, was einem Rückgang von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.…

5. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
ADAC-Analyse zeigt deutlichen Preisanstieg bei Kleinwagen
in Mobilität
Telekom präsentiert T Phone 3 und T Tablet 2 mit integriertem KI-Assistenten
in Smartphones
Pebble Time 2 vorgestellt – Details zu Technik, Design und Preis
in Wearables
Home Assistant veröffentlicht Connect ZWA-2 für Z-Wave-Integration
in Smart Home
Sonos Era 300 Detail
Sonos bekommt spannende Smart Home-Neuerung
in Smart Home