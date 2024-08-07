Tesla, Toyota und Dacia: Diese Modelle dominieren die alternativen Antriebe

Im Berichtsmonat Juli 2024 gab es in drei Fahrzeugsegmenten im Vergleich zum Vormonat einen Wechsel des zulassungsstärksten Modells.

Bei den Kleinwagen dominierte der Opel Corsa, in der oberen Mittelklasse war es der BMW 5er. Bei den Vans wurde die Mercedes B-Klasse am häufigsten neu zugelassen. In den übrigen Segmenten blieben die Modelle des Vormonats an der Spitze.

Auch bei den alternativen Antrieben gab es im Vergleich zum Vormonat Veränderungen. Bei den Elektrofahrzeugen (BEV) führte das Tesla Model Y die Neuzulassungen an, bei den Hybridfahrzeugen (ohne Plug-in) dominierte der Toyota Yaris. Bei den gasbetriebenen Fahrzeugen war der Dacia Jogger das meistzugelassene Fahrzeug.

In den anderen Kategorien der alternativen Antriebe blieben die führenden Modelle unverändert: der Ford Kuga bei den Plug-in-Hybriden, der Toyota Mirai bei den Brennstoffzellenfahrzeugen und erneut der Toyota Yaris bei den Vollhybriden. Für die Antriebsart Wasserstoff wurden keine Neuzulassungen registriert.

Die detaillierte Neuzulassungsstatistik für Juli 2024 nach Segmenten und Modellreihen wird in Kürze veröffentlicht und gibt weitere Einblicke in die aktuellen Trends und Präferenzen auf dem Automarkt, so das KBA.