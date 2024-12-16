Mobilität

Tesla überrascht mit Deal für ein Elektroauto

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Tesla Model S Silber 2024

Tesla hat einen alten Deal überraschend reaktiviert, denn die Nachfrage nach dem Tesla Model S und Tesla Model X ist in diesem Jahr spürbar gesunken und das will man ändern. Jedenfalls beim Tesla Model S und bisher auch leider nur in den USA.

Das kostenlose Laden auf Lebenszeit am Supercharger ist zurück, wenn man jetzt direkt ein neues Model S bei Tesla in den USA bestellt. Man kann also ein Leben lang kostenlos am Supercharger laden, was für einige durchaus sehr attraktiv ist.

Das kostenlos Laden auf Lebenszeit lässt sich übrigens nicht auf ein anderes Auto übertragen und man kann es nicht weiterverkaufen, wenn man sich mal von seinem Model S trennt. Ach, und Tesla gibt an, dass man diesen Deal beendet, falls man es mit dem Laden übertreibt. Tesla verrät uns aber nicht, wo das Maximum dafür liegt.

Schade, dass es diesen Deal (bisher) nur in den USA und nur für das Model S gibt, aber ich gehe sowieso davon aus, dass Tesla das Angebot direkt zum 1. Januar 2025 wieder einstellt und damit nur ein paar Einheiten für Ende 2024 pushen will.

Vw Id3 Gtx Performance Front

VW ID.3 GTX Performance im Test: Ein elektrischer Golf Plus GTI

Der VW ID.3 hatte durchaus Anlaufschwierigkeiten, doch diese sind nach ein paar Jahren beseitigt. Es gab eine frische Optik, es…

15. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Der Preis des Model S wurde dafür auch um 5000$ angehoben. Also geschenkt gibt es das auch nicht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla überrascht mit Deal für ein Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität
Apple Watch mit 5G: In Deutschland nur bei der Telekom
in Telekom