Tesla überrascht mit Deal für ein Elektroauto

Tesla hat einen alten Deal überraschend reaktiviert, denn die Nachfrage nach dem Tesla Model S und Tesla Model X ist in diesem Jahr spürbar gesunken und das will man ändern. Jedenfalls beim Tesla Model S und bisher auch leider nur in den USA.

Das kostenlose Laden auf Lebenszeit am Supercharger ist zurück, wenn man jetzt direkt ein neues Model S bei Tesla in den USA bestellt. Man kann also ein Leben lang kostenlos am Supercharger laden, was für einige durchaus sehr attraktiv ist.

Das kostenlos Laden auf Lebenszeit lässt sich übrigens nicht auf ein anderes Auto übertragen und man kann es nicht weiterverkaufen, wenn man sich mal von seinem Model S trennt. Ach, und Tesla gibt an, dass man diesen Deal beendet, falls man es mit dem Laden übertreibt. Tesla verrät uns aber nicht, wo das Maximum dafür liegt.

Schade, dass es diesen Deal (bisher) nur in den USA und nur für das Model S gibt, aber ich gehe sowieso davon aus, dass Tesla das Angebot direkt zum 1. Januar 2025 wieder einstellt und damit nur ein paar Einheiten für Ende 2024 pushen will.