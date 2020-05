Tesla verliert wohl Europa-Chef

Tesla scheint sich innerhalb von einem Jahr schon von seinem zweiten Europa-Chef getrennt zu haben. Wie das Manager-Magazin berichtet, hat man sich von Sascha Zahnd getrennt. Von offizieller Seite gab es bisher keine Bestätigung.

Wie man gehört hat, scheint es Streitigkeiten mit Elon Musk gegeben zu haben und das Sascha Zahnd zur Führungsriege gehörte, musste er gehen. Es scheint nicht ungewöhnlich zu sein, dass vor man vor allem in den oberen Ebenen schnell raus ist. Vor allem, wenn man nicht mit der Strategie von Musk einverstanden ist.

-->

Details zu den Streitigkeiten gibt es keine, aber ich denke auch nicht, dass das an die Öffentlichkeit gelangen wird. Einen neuen Tesla-Chef für Europa gibt es bisher noch nicht. Zahnd war für die Services und den Vertrieb in Europa verantwortlich und kümmerte sich auch um die Gigafactory in Deutschland.

Elon Musk: Große Tesla-Ankündigung im Mai Elon Musk hat für Tesla einen „Battery Day“ in diesem Jahr geplant, an dem einige Ankündigungen stattfinden sollen. Im Gespräch mit Investoren gab der Chef von Tesla nun bekannt, dass dieser Tag tatsächlich „einer der spannendsten Tage in der Geschichte…1. Mai 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->