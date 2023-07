Teufel kündigt ersten Pro-Kopfhörer mit ANC an

Teufel hat heute den Blue Pro vorgestellt und damit das erste Over Ear-Modell der Blue-Reihe, welches den Zusatz „Pro“ spendiert bekommt. Man verspricht aber den bisher „besten und klangstärksten Kopfhörer“, den Teufel je veröffentlicht hat.

Zu den Extras gehören natürlich ANC, es gibt einen Transparenzmodus, es gibt Bluetooth 5.1, eine Akkulaufzeit von über 40 Stunden, eine passende App für ein paar Extras und man kann ein 3,5 mm-Kabel an den Teufel Blue Pro anschließen.

Teufel schickt das neue Flaggschiff in Night Black und Titanium Gray ins Rennen und möchte dafür 349,99 Euro im hauseigenen Shop haben. Damit ist man auf dem Level des hochgelobten Sony WH-1000XM5, der mittlerweile sogar günstiger ist.

Preislich spielt Teufel also in der Liga von Sony, Bose, Beats und Co. mit. Der Preis geht durchaus in Ordnung, sofern Teufel abliefert, aber das Marketing-Budget der großen Tech-Player ist etwas größer, leicht wird es der Teufel Blue Pro nicht haben.

Teufel Blue Pro: Die Eckdaten

ohrumschließender, geschlossener HD-Bluetooth-Kopfhörer der Spitzenklasse mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC)

digitales, hybrides Active Noise Cancelling, in drei Stufen anpassbar (niedrig, mittel, hoch)

Transparenzmodus für die Wahrnehmung von Außengeräuschen

leichte 44-mm-Linear-HD-Töner für eine extrem ausgewogene Klangdarstellung mit sanften, detaillierten Höhen und trockenem Tiefbass, geeignet für High Resolution Audio

einschaltbares Dynamore® Headphones für ein breites Stereopanorama wie bei echten Lautsprechern

Bluetooth 5.1 mit aptX™ Adaptive und AAC für HD-Musikstreaming von Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music und Co.; lippensynchroner Videoton

Akkuausdauer für Spielzeiten von 44 Stunden mit und bis zu 56 Stunden ohne ANC

intuitive und individuell anpassbare Bedienung über Knöpfe und berührungsempfindliche Ohrmuscheln

Ohrmuscheln hochwertige Mikrofone mit digitaler Unterdrückung von Störgeräuschen ermöglichen beste Sprachqualität bei Telefonaten und Videokonferenzen

Mimi Sound Personalisierung gleicht altersbedingte Hörverluste aus, zur besseren Wahrnehmung von Details bei Sprache, Musik und Filmton

zahlreiche weitere Funktionen über die Teufel Headphones App, darunter ShareMe zum Verbinden von zwei REAL BLUE PRO mit einem Smartphone, Klangeinstellungen per Equalizer und Dynamore® sowie Individualisierung der Steuerung

kompakte Transportmaße dank Faltmechanismus und drehbaren Ohrmuscheln

besonders weiche, große Ohrpolster aus Memory-Schaum mit geringem Auflagedruck

Betrieb per Kabel möglich, sowohl aktiv als auch passiv bei leerem Akku

im Lieferumfang enthalten sind ein 3,5-mm-Kabel mit Fernbedienung, ein USB-A auf USB-C Ladekabel sowie eine stabile Transportbox

Beats Studio Pro: Viele Details zum neuen Kopfhörer Euch sind die AirPods Max zu teuer oder eventuell etwas zu schwer (was bei mir zutrifft)? Dann könnte der kommende Beats Studio Pro genau die richtige Wahl sein, denn laut […]29. Juni 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->