The Batman: Neues Spiel soll geplant sein

Warner baut das Universum rund um den neuen Batman aus und es kommt nicht nur im Oktober 2025 ein neuer Film, es gibt auch neue Serien und mehr. Es soll sogar ein Spiel in Entwicklung sein, welches im Universum der zwei Filme spielt.

Dieses Projekt bekam 2022 grünes Licht, so Puck, es dürfte also noch eine Weile dauern und Details gibt es keine. Intern gibt es auch Kritik, denn Suicide Squad ist ein Flop, aber Hogwarts Legacy hat gezeigt, dass diese Sparte lukrativ sein kann.

Die Sparten arbeiten mittlerweile jedenfalls deutlich enger zusammen und planen neue Projekte wie Filme, Serien und Spiele gemeinsam. Ich weiß nicht, wie groß das Batman-Spiel werden soll, aber 2026 wäre gut machbar für ein Entwicklerstudio.

