The Boys: Amazon bestätigt weitere Serie

The Boys wird zwar mit der kommenden Staffel enden, die bekanntlich 2026 bei Amazon Prime Video erscheint, aber Fans der Serie gehen nicht leer aus. Gen V, das erste Spin-off, geht 2025 weiter, und für die Zukunft ist auch schon gesorgt.

Amazon hat im Rahmen der Comic-Con erstmals „Vought Rising“ betätigt, eine neue Serie für Prime Video. Es handelt sich um ein The Boys-Prequel, für das es zwar noch kein finales Datum gibt, aber ich vermute mal, dass es 2027 erscheint.

Details zur Serie gibt es noch nicht viele, bekannt ist nur, dass Ackles (Soldierboy) und Aya Cash (Stormfront) die Hauptrollen übernehmen und Aya Cash wird auch als Produzentin agieren. Weitere Spin-off sind vermutlich auch schon geplant.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.