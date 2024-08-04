Unterhaltung

The Boys: Amazon bestätigt weitere Serie

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
The Boys Homelander

The Boys wird zwar mit der kommenden Staffel enden, die bekanntlich 2026 bei Amazon Prime Video erscheint, aber Fans der Serie gehen nicht leer aus. Gen V, das erste Spin-off, geht 2025 weiter, und für die Zukunft ist auch schon gesorgt.

Amazon hat im Rahmen der Comic-Con erstmals „Vought Rising“ betätigt, eine neue Serie für Prime Video. Es handelt sich um ein The Boys-Prequel, für das es zwar noch kein finales Datum gibt, aber ich vermute mal, dass es 2027 erscheint.

Details zur Serie gibt es noch nicht viele, bekannt ist nur, dass Ackles (Soldierboy) und Aya Cash (Stormfront) die Hauptrollen übernehmen und Aya Cash wird auch als Produzentin agieren. Weitere Spin-off sind vermutlich auch schon geplant.

Info

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Apple Tv Plus Header

Apple TV+ mit Werbung geht in die nächste Phase

Ein Abo mit Werbung ist mittlerweile Standard bei Streamingdiensten, denn das kann man günstiger anbieten, um neue Kunden zu gewinnen,…

29. Juli 2024 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Erst das Thema Nazis, dann das Thema Sowjet Russland… Die Serie ist zwar genial, aber irgendwie kommt das bei gefühlt jeder US Serie vor.

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    Pre-quels finde ich immer intressant (ausser bei Game Of Thrones , da intressiert mich House of Dragon Null weil es den für mich unintressanten Ursprung angeht)
    ich hoffe nur dass wir es noch erleben dürfen bevor der Ofen hier aus ist.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Bunq
bunq startet Krypto-Handel in Deutschland
in Fintech
Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern
in Vodafone
Mercedes Benz Eqs 580 4matic Mercedes Benz Eqs 580 4matic
Mercedes ändert überraschend die Strategie
in Mobilität
Vw Id3 2023 Facelift Seite
mobile.de startet KI-gestützten Fahrzeugsuchassistenten
in Dienste
Apple Macbook Air 15 Open
Günstiges Apple MacBook kommt Anfang 2026
in Computer und Co.
Bmw I3 Elektro 2026 Prototyp Front
BMW geht neue Wege bei den Performance-Elektroautos
in Mobilität
Ing Bank
ING kündigt Produktoffensive an – „Echte“ Kreditkarte und Kinderkonto kommen
in Fintech
Mercedes
Mercedes-Benz überrascht mit umfangreichem Dienste-Update
in Mobilität
Weltsparen: Namensänderung zu Raisin tritt heute in Kraft
in Fintech
Lidl Connect
Lidl Connect startet Unlimited-Tarife
in Tarife