The Dark Knight: Batmobil kann für 3 Millionen Dollar erworben werden

Tumblr Batman

Falls ihr schon immer ein Original des Batmobils aus The Dark Knight haben wolltet, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, denn es werden 10 Einheiten verkauft. Allerdings kostet euch das fast 3 Millionen Dollar und ihr müsst auch etwas Glück haben.

Warner verkauft über die Webseite von Wayne Enterprises (kein Fake) 10 Einheiten des Tumbler, wie das Batmobil in der Batman-Reihe von Christopher Nolan hieß. Es gibt dort übrigens noch mehr Luxusgüter, die das Batman-Motto umgesetzt haben.

Der Tumblr fährt übrigens, und er bringt auch über 500 PS mit, aber er hat keine Straßenzulassung, das sollte klar sei. Ich glaube aber auch nicht, dass man eines der Replika auf der Straße sehen wird, das ist für wohlhabende Sammler gedacht.

Ich sage es mal so, als Person mit finanziell unbegrenzten Mitteln würde ich mir das Ding auch in eine große Garage stellen. Es gibt übrigens schon einen Promi, der sich vor ein paar Jahren einen Tumbler gesichert hat, den viele von euch kennen:

  1. Stefan K. 🌀
    sagt am

    Die Leute dürften mit Sicherheit doof aus der Wäsche geguckt haben, als dieses Monstrum denen auf der Straße entgegen kam. 🤣
    Irgendwann muss ich mal die Garage von Jay Leno besuchen….

    Antworten
  2. max 🔱
    sagt am

    In US und A dürfte der wahrscheinlich auch so auf der Straße fahren. In Deutschland sagt der TÜV direkt Nein!

    Antworten
  3. Patrick 🪴
    sagt am

    Für wohlhabende Sammler gedacht – Bruce Wayne wird definitiv zugreifen 🤓

    Antworten

