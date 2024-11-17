The Dark Knight: Batmobil kann für 3 Millionen Dollar erworben werden

Falls ihr schon immer ein Original des Batmobils aus The Dark Knight haben wolltet, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, denn es werden 10 Einheiten verkauft. Allerdings kostet euch das fast 3 Millionen Dollar und ihr müsst auch etwas Glück haben.

Warner verkauft über die Webseite von Wayne Enterprises (kein Fake) 10 Einheiten des Tumbler, wie das Batmobil in der Batman-Reihe von Christopher Nolan hieß. Es gibt dort übrigens noch mehr Luxusgüter, die das Batman-Motto umgesetzt haben.

Der Tumblr fährt übrigens, und er bringt auch über 500 PS mit, aber er hat keine Straßenzulassung, das sollte klar sei. Ich glaube aber auch nicht, dass man eines der Replika auf der Straße sehen wird, das ist für wohlhabende Sammler gedacht.

Ich sage es mal so, als Person mit finanziell unbegrenzten Mitteln würde ich mir das Ding auch in eine große Garage stellen. Es gibt übrigens schon einen Promi, der sich vor ein paar Jahren einen Tumbler gesichert hat, den viele von euch kennen: