The Game Awards 2024: Insider verspricht große Überraschungen

Wir haben schon von mehreren Personen gehört, dass die „The Game Awards 2024“ eine durchaus große Veranstaltung werden, wenn es um Ankündigungen geht. Jason Schreier von Bloomberg schließt sich an, es wird extrem groß.

Er kennt mindestens zwei Ankündigungen, bei denen wir „holy sh*t“ sagen sollen. Und er betont auch, dass das richtig große Spiele sind. Aber, es sind womöglich auch Spiele, die erst 2026 erscheinen und mit einem Teaser angekündigt werden.

Damit dürfte also nicht „Split Fiction“ gemeint sein, das neue Spiel von Hazelight, welches wohl schon sehr zeitnah kommt. Da hat das Studio heute übrigens direkt bestätigt, dass man das neue Spiel diese Woche zeigt. Und ich bin sehr gespannt.