The Game Awards: Große Überraschungen sollen geplant sein

Am 12. Dezember finden die diesjährigen „The Game Awards“ statt und auch wenn ich die Veranstaltung langweilig finde, weil ein Spiel subjektiv ist und jeder eine andere Meinung hat, so finde ich die Ankündigungen rund um das Event spannend.

Mittlerweile ist das für mich eine reine Werbeveranstaltung und die hohen Views sorgen dafür, dass Geoff Keighley viele Unternehmen begeistern und gutes Geld für Trailer verlangen kann. Aber (und das fand ich in den letzten Jahren) das Event war jetzt nie ein Highlight. Richtig gute Ankündigungen haben wir nicht gesehen.

Man merkt bei solchen Events auch, dass die Unternehmen etwas Spannendes für die Fans zeigen wollen, die echten Highlights zeigt man aber auf eigenen Events.

The Game Awards 2024: Hype Train gestartet

Das könnte kommende Woche anders sein, denn mehrere Insider haben den „Hype Train“ gestartet, unter anderem Andy Robinson von VGC und Tom Warren von The Verge. Es sollen angeblich „SEHR große Game Awards“ in diesem Jahr werden.

Was das genau bedeutet, ist unklar. Einige haben sicher auch Embargos für die Ankündigungen unterschrieben. Ich rechne zwar nicht, dass wir ein Kaliber in der Größe eines GTA 6 Trailers bekommen, aber der kommende Donnerstag (für uns ist der dann der Freitag) dürfte für Trailer rund um neue Spiele interessant werden.