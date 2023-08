The Idol: HBO stellt Serie direkt wieder ein

Es sollte der nächste große Serien-Blockbuster von HBO werden, The Idol mit Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd. Doch während der Sänger als Musiker einen Hit nach dem anderen produziert, so ist die Serie durchaus ein großer Reinfall.

Direkt zum Start gab es schlechte Kritiken und die Stimmung bei IMDb (4,8 von 10) und Metacritic (2,0 von 10) ist eindeutig, die Serie ist schlecht. Und daher fackelt man bei HBO auch nicht lange, es bleibt bei einer Staffel, The Idol wird eingestellt.

Ich habe damals sogar überlegt, ob die Serie auf unserer Liste landet, aber mir sind bisher nur negative Stimmen begegnet und obwohl ich HBO oft blind vertraue, war es hier besser, abzuwarten. Abgehakt, immerhin waren ein paar Songs ganz gut.

